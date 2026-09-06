Hapoel Jerusalim sve bliže Evroligi: Prošao u narednu fazu borbe za status franšize

Evroliga se sprema za jednu od najvećih promena u svojoj istoriji, a Hapoel Jerusalim napravio je važan korak ka tome da postane deo novog sistema. Ekipa koju sa klupe predvodi Saša Obradović potvrdila je da je prijava za dobijanje stalne licence prošla u narednu fazu.

Prethodno je objavljeno da će osam klubova dobiti status franšize od sezone 2027/28, dok je prvi filter prošlo 11 kandidata. Među njima su Partizan, Crvena zvezda, Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz i Virtus Bolonja.