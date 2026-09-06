Hapoel Jerusalim sve bliže Evroligi: Prošao u narednu fazu borbe za status franšize
Vreme čitanja: 1min | ned. 06.09.26. | 01:49
Klub se oglasio nakon što je dobio zeleno svetlo za nastavak procesa
Evroliga se sprema za jednu od najvećih promena u svojoj istoriji, a Hapoel Jerusalim napravio je važan korak ka tome da postane deo novog sistema. Ekipa koju sa klupe predvodi Saša Obradović potvrdila je da je prijava za dobijanje stalne licence prošla u narednu fazu.
Prethodno je objavljeno da će osam klubova dobiti status franšize od sezone 2027/28, dok je prvi filter prošlo 11 kandidata. Među njima su Partizan, Crvena zvezda, Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz i Virtus Bolonja.
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Hapoela iz Jerusalima tada nije bilo na toj listi, pošto je njegova ponuda ostala na čekanju, ali to očigledno nije značilo i kraj trke. Klub je sada objavio da je prijava prošla u narednu fazu, nakon što ih je o tome obavestio izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno, pa je napravljen prvi ozbiljan korak ka stalnom mestu među evropskom elitom.
U Jerusalimu se već godinama ulaže veliki novac u ekipu i čitav projekat, a dolaskom Saše Obradovića ciljevi su dodatno podignuti. Jedan od glavnih svakako je prelazak iz Evrokupa u najjače evropsko klupsko takmičenje.
Da se ništa ne prepušta slučaju pokazuje i sastav napravljen za novu sezonu. Stigli su Džejlin Smit, Šejk Milton, Dejvid Rodi, Kenet Lofton, Devonte Kejkok i Dušan Miletić.
Mečeve u Evrokupu kao domaćin igraće u Beogradu, a u A grupi čekaju ih Le Man, Burgos, Cedevita Olimpija, Dertona, Aris, Rostok i Riga.