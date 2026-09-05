Najlepša priča ovog leta: Obamejan i Deportivo La Korunja

Nekadašnji as Arsenala, Borusije Dortmund, Olimpika... dao je gol u svakoj od prve četiri utakmice sezone, a večeras je dodao i asistenciju. Bilo je to majstorsko proigravanje Zakarije Edašurija u 79. minutu za 2:2. Nije se na tome zaustavio, pa je u 88. istrčao kontru kao da je barem deset, a i više, godina mlađi. Dobio je loptu na poklon od protivčničkog igrača i sve sam odradio. Za neopisivo slavlje gostiju i veliku pobedu, drugu ove sezone uz dva remija.

Sa četiri gola i jednom assistencijom u prva četiri kola Gabonac je postao najproduktivniji veteran Primere u 21. veku. Trenutno mu je 37 godina i 79 dana, a priliku da dopuni učinak imaće narednog vikenda protiv Hetafea u gostima.

I dok u Deportivu blaženo spavaju i sanjaju velike snove, u Viljarealu teško da će narednih dana uopšte i uspeti da sklope oči. Posle tri uzastopna gostovanja Žuta podmornica je konačno zaigrala na svom Madrigalu, ali nije uspela da se pomakne sa dva osvojena boda. Večerašnji poraz stigao je posle onog od Alavesa, a uoči sudara sa Borusijom Dortmund u Ligi šampiona.

Teški dani za Injiga Peresa i njegov tim. Nije delovalo da će biti tako posle komičnog autogola Adame Traorea za 2:1 u 76. minutu, kada je prvo zaspao i dozvolio da mu pobegne protivnički igrač, a onda katastrofalno odigrao glavom i lobovao svog golmana.