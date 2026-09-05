Najlepša priča ovog leta: Obamejan i Deportivo La Korunja
Vreme čitanja: 9min | sub. 05.09.26. | 23:13
Gabonac najproduktivniji veteran Primere u 21. veku, povratnik iz Galicije srušio Viljareal u gostima - 3:2
Čuda su u fudbalu moguća, mnogo je lepih priča, a za najlepšu u uvodnom delu sezone konkurišu Pjer Emerik Obamejan i Deportivo La Korunja. Iskusni Gabonac vratio se u Primeru, gde je svojevremeno bio šampion sa Barselonom (2022/23), da pomogne povratniku iz Galicije da se stabilizuje u najjačem rangu španskog fudbala. Primarni cilj je opstanak, ali kako je krenulo, ko zna gde su granice ekipe Antonija Idalga.
Posle velike pobede na Madrigalu protiv Viljareala sa 3:2, Deportivo je na sjajnom četvrtom mestu sa samo bodom manje od vodeće trojke (Barselona, Real Madrid Betis, s tim da Katalonci igraju u nedelju). A najveće zasluge za visok plasman ima upravo Obamejan, plaćen svega 1.500.000 evra Olimpiku iz Marselja.
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Nekadašnji as Arsenala, Borusije Dortmund, Olimpika... dao je gol u svakoj od prve četiri utakmice sezone, a večeras je dodao i asistenciju. Bilo je to majstorsko proigravanje Zakarije Edašurija u 79. minutu za 2:2. Nije se na tome zaustavio, pa je u 88. istrčao kontru kao da je barem deset, a i više, godina mlađi. Dobio je loptu na poklon od protivčničkog igrača i sve sam odradio. Za neopisivo slavlje gostiju i veliku pobedu, drugu ove sezone uz dva remija.
Sa četiri gola i jednom assistencijom u prva četiri kola Gabonac je postao najproduktivniji veteran Primere u 21. veku. Trenutno mu je 37 godina i 79 dana, a priliku da dopuni učinak imaće narednog vikenda protiv Hetafea u gostima.
I dok u Deportivu blaženo spavaju i sanjaju velike snove, u Viljarealu teško da će narednih dana uopšte i uspeti da sklope oči. Posle tri uzastopna gostovanja Žuta podmornica je konačno zaigrala na svom Madrigalu, ali nije uspela da se pomakne sa dva osvojena boda. Večerašnji poraz stigao je posle onog od Alavesa, a uoči sudara sa Borusijom Dortmund u Ligi šampiona.
Teški dani za Injiga Peresa i njegov tim. Nije delovalo da će biti tako posle komičnog autogola Adame Traorea za 2:1 u 76. minutu, kada je prvo zaspao i dozvolio da mu pobegne protivnički igrač, a onda katastrofalno odigrao glavom i lobovao svog golmana.
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletiko Madrid - Atletik Bilbao 3:0 (0:0)
/N. Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)
/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/
Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)
/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/
Nedelja
16.15: (9,00) Valensija (6,00) Barselona (1,28)
18.30: (2,30) Alaves (3,15) Osasuna (3,35)
18.30: (2,50) Malaga (3,35) Levante (2,85)
21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)
Ponedeljak
19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)
21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)
***kvote su podložne promenama