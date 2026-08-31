Grof Božović: Kako je krenulo ponovo ćemo Lala i ja u Zvezdu, pa opet Miloje

U trenucima dok iščekuje poziv nekog novog kluba, Božović se prisetio i trenutka kada je nakon samo 10 dana hteo da napusti Crvenu zvezdu, ali je stigao do Aranđelovca i jedne naširoko poznate pečenjare. Pričao je o metodama svojih treninga i zbog čega nema kondicionog trenera, o tome zbog čega regionalnu ligu smatra neophodnom za ove prostore, a neizbežna tema bio je i trend angažovanja španskih trenera širom Evrope, a u slučaju Crvene zvezde i Alberta Rijere.

Za početak se dotakao neuspešnog leta za Crvenu zvezdu, koja se nadala Ligi šampiona, a na kraju završila u Ligi konferencije. Sve se završilo zonom sumraka u drugom poluvremenu utakmice u Plzenju.

„Pa, mislim da ni prvo poluvreme nije bilo najsjajnije, pogotovo početak same utakmice. Nekako je primljen gol vrlo rano, izgledao je kao neki mali nokdaun. Onog momenta kad je Ivanić dao gol, činilo se kao da neće biti nikakvih problema. I sve do isključenja Bukarija. Mislim da je, objektivno, Zvezda mnogo bolji tim od Plzenja. Ali napravljeno je mnogo grešaka, i to u jednom takvom ozbiljnom takmičenju... Inače, fudbal je igra grešaka. Ko pravi manje grešaka, taj pobeđuje. A Zvezda, sveukupno kao klub - ne mislim samo na aktere na terenu - napravila je mnogo grešaka”, rekao je Božović na početku najnovije episode podkasta "2x45".

Koje su to ključne greške koje su napravljene na klupskom i organizacionom nivou?

„Ima mnogo toga. Prvo, taj neki preveliki optimizam koji je provejavao čitavo vreme iz kluba - da je, kao, samo pitanje ko će nam biti protivnik u Ligi šampiona. Nije pitanje da li će da se igra, nego da gledamo da nam dođu što atraktivniji protivnici, pa da se tu napuni stadion... Zatim dovođenje pojačanja, dovođenje nekih igrača koji sigurno nemaju klasu za Crvenu zvezdu i nemaju klasu za ono ka čemu se teži. Onda, pred samu ovu utakmicu, prodavanje dva beka, možda dva ponajbolja igrača na vrlo osetljivim pozicijama. Time je poslata poruka igračima i navijačima: 'Mi smo prošli'. Sa 3:0 i euforijom oko dolaska Rijere - koji nije zaslužan, ali nije ni kriv ni za šta do sada. Niti je on zaslužan za 3:0 protiv Plzenja, a može se reći da je malo kriv za 5:1 u revanšu. Znate kako, kad neko hoće da vas kritikuje kao trenera, a to je slučaj i sa mnom, uvek vas kritikuje zbog izmena. Tako da, sve kad se sabere: to dovođenje i prodavanje igrača pred revanš, priča 'idemo u Ligu Evrope', a prodaješ najbolje igrače... Kupovina igrača tržišne vrednosti 15 miliona dok se još nije ni završio revanš to isto govori. Ne treba biti nespreman, Zvezda je podigla lestvicu mnogo visoko. Navikao si i publiku i ljude da igraš ili Ligu šampiona ili Ligu Evrope i svi to očekuju svake godine.“

Koliki je zapravo neuspeh plasman u Ligu konferencije iz ove perspektive?

„Liga konferencije sama po sebi nije katastrofa, ali jeste katastrofa u tom smislu koliko je para uloženo, koliko je igrača dovedeno i kakva je euforija stvorena. Znači, sada, objektivno, kad se sve to sabere, ova Liga konferencije izgleda kao ogroman neuspeh.“

U kom pravcu Crvena zvezda treba da ide u budućnosti, da li je dostignut plafon? Da li je trenerska promena i dolazak španskog stručnjaka rešenje?

„Pa, 'ljubio me jedan Englez, ljubio me jedan Španac, ali niko kao Bosanac', znaš. Tako da ne mora da znači, ako je Španac, da će on sada da napravi neku veliku magiju. On je sigurno dobar trener, ali dobar trener je onaj koji sa dobrim igračima uspe da napravi rezultat. Sa lošim igračima ne može nijedan trener na svetu da napravi rezultat. Zvezda je došla do nekog nivoa gde treba da napravi iskorak. Da li je moguće napraviti ga preko noći - ne znam, ali mora da se razmišlja i pravi dugoročan program. Sa ovakvim sistemom 'kupujem, prodajem - teško će se to desiti u bliskoj budućnosti.“

Da li smatrate da se u Zvezdi previše često menja igrački kadar i treneri nemaju neophodnu stabilnosti?

„Previše je promena. Ja sam prvi stalno govorio: fudbal su pare, koliko para - toliko muzike. Ali onda dođe Bode Glimt, koji je izuzetak što potvrđuje pravilo - ekipa koja nije toliko ulagala, ali zna šta hoće i dugo igra zajedno, pa napravi rezultat. A ovde imamo rasprodaju mladih Zvezdinih igrača pre vremena, bacanje među gladijatore i prerano proglašavanje za talente. Ovaj je Mesi, ovaj je Ronaldo, ovaj je Maradona... Guraš mlade momke koji nisu još ni psihički ni fizički zreli za jednu takvu gladijatorsku arenu kakav je fudbal danas.“

Da li je moguće sada sačekati igrača? Vi ste igrali sa Ramobom Petkovićem, koji je otišao sa 22 godine, sa četiri godine iskustva u Zvezdi. Dobro, nije prošao u Real Madridu, ali je bio ozbiljna klasa.

“Prošao je u Brazilu gde je najteže. Ranije niko nije mogao da ide iz zemlje do 28. godine. Čak i kad se Jugoslavija raspala, bilo je to mnogo ozbiljnije takmičenje nego što je sada. Ova naša liga ima samo Zvezdu koja je iznad svih ostalih i koja apsolutno dominira po kvalitetu, i to potpuno zasluženo. Ima nekad nekih ispada ovih sudija koji kvare sliku Zvezde, jer Zvezdi ne treba pomoć. U srpskoj ligi Zvezdi ne treba pomoć. Ne treba joj penal, ne treba joj sumnjiv penal, ne treba joj ništa. Ali se ove sudije utrkuju, samo što ne skoče na belu tačku. A Zvezdi to ne treba, jer ko god prati, zna da Zvezda svih ovih zadnjih godina ima najkvalitetniji tim i da dominira na kvalitet.“

Kakav je vaš komentar na odlazak Dejana Stankovića sa klupe Crvene zvezde? Da li mislite da ga je pojeo pritisak?

„Ne znam ko mu je nametnuo pritisak, sam ga je sebi nametnuo verovatno, ali mislim da nije trebalo da ode. Nije smeo tako da reaguje prema publici, tu ne mogu da ga pravdam - ali sve u svemu, nije trebalo da ide. Pokazalo se da i od Ber Ševe ima gore. Gledao sam sad tu Berševu protiv Sabaha, Sabah ih je igrački demolirao i izbacio, a Sabah je skromna ekipa.“

Da se vratimo na revanš u Plzenju. Kako ocenjujete poteze trenera sa izmenama i sudijske odluke?

„Mislim da je pogrešio sa izmenama, nije trebalo da izvodi Ivanića i Elšnika. Bez obzira na igrača manje - evo i sinoć Ivanić uđe i da gol. To su po meni bile pogrešne izmene, ali opet trener najbolje zna šta se dešava unutra. Ali kad ti Bukari dobije onako glup crveni karton, mnogo je teško. Što se arbitraže tiče, onaj penal nad golmanom nije bio sigurno. Da je hteo, mogao je onakav penal da svira i za Crvenu zvezdu. Onakvih povlačenja ima koliko hoćeš, ali sudija je uvek kad je trebalo da donese neku 50:50 odluku, donosio na štetu Crvene zvezde”.

Šta mislite, zašto je izbor pao baš na Rijeru za novog trenera Zvezde - da li je u pitanju populistička odluka ili verujete da je on pravi čovek za klub u ovom trenutku?

„Pa, ja mislim da je on dobar trener. Ali koliko dobar - to će sada pokazati. Nisu isto Celje i Zvezda. Celje je, znaš kako... to su Slovenci, navijači kulturni, fino sede i gledaju, malo kobasice, malo piva i ono: 'A da, da, kam budem delat.' A ovde je drugo. Ovde je drugo. I Zvezda je ozbiljan klub koji ne trpi ni uspehe, a kamoli uspehe.“

Kako mislite da ne trpi uspehe?

„Pa nije... evo, nisu trpeli Miloja, šta? Bilo je 'Klark Kent, Klark Kent, Miloje Bog', ovo, ono... i bap - odjednom Miloje ne valja. Ali sve se to dešava nekako odjednom. Mislim, ne branim Miloja, ali objektivno je napravio najbolje rezultate.“

Da li smatrate da Zvezda treba da bude skromnija kada su u pitanju evropski ciljevi? Da se kaže, možda mi nismo za Ligu šampiona, možda nekad uđemo… Da se skine pritisak i sa kluba i sa trenera.

„Mislim da treba. Jer, objektivno, Zvezda je tu negde na ivici Lige šampiona i Lige Evrope. Pogotovo što je zahvaljujući koeficijentu imala najlakše moguće protivnike na žrebu. Ali i Zvezda i Partizan i svi naši klubovi uporno gube u Evropi i kvari se taj koeficijent. Opet će se počinjati kvalifikacije po najvećoj vrućini. Kako je krenulo, čini mi se da sve ide u onom pravcu: ponovo Lala za trenera, pa posle Lale ja, pa će opet Miloje!”, poručio je između ostalog Božović u podkastu "2x45", a kompletnu epizodu možete pronaći na Mozzart TV-u.