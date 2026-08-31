Mesijev oproštaj od svetog dresa: Hvala ti, Bože, što si me učinio Argentincem

Nakon što su se slegli utisci sa šampionata sveta, slavni Argentinac se oglasio emotivnim saopštenjem na društvenoj mreži Instagram.

"Nakon što je prošlo izvesno vreme od finala, i nakon što sam dobro razmislio, želim svima da dam do znanja da se povlačim iz reprezentacije... Bila je to odluka koja je bolela - i još uvek boli duboko u meni - ali razumem da je došao trenutak. Kunem vam se da sam uvek davao sve od sebe - ne samo u ovim poslednjim godinama kada smo osvojili sve, već i pre toga; uvek sam se borio i ostavljao sve na terenu za ovaj dres, kako bih vam doneo radost i učinio da se osećate ponosno što ste Argentinci kroz fudbal. Vreme prolazi, poglavlja se zatvaraju, a ovo je jedno koje me duboko boli. Volim, voleo sam i uvek ću voleti što sam deo reprezentacije. Dao sam sve što sam imao; nemam više šta da dam, a osim toga, dolaze sjajni mladi igrači koji zaslužuju da budu ovde. Hvala vam na cjelokupnoj ljubavi tokom ovih proteklih 20 godina. Mnogo će mi nedostajati da vas slušam sa terena. Sada ću biti samo jedan od vas, navijaću i pružati podršku spolja (kroz dobre i loše trenutke - a posebno kroz loše).

Hvala mojoj porodici što je uvek bila uz mene, što me je pratila na ovom putovanju - tako lepom, a opet tako teškom. Hvala svakom selektoru, saigraču i zvaničniku sa kojima sam delio ovaj put. Sa sobom nosim nezaboravne uspomene i trenutke. Odlazim sa mirom u duši i ponosom što sam vam - zajedno sa saigračima - pružio trenutke o kojima smo nekada samo sanjali. Bilo je to neverovatno iskustvo živeti sve ovo sa vama. Volim vas! Hvala ti, Bože, što si me učinio Argentincem. Napred, Argentina!

*Ove reči sam napisao 21. jula, dva dana nakon finala. Danas, nakon svega što se dogodilo sa mojim ocem, još sam uvereniji u svoju odluku nego pre", poručio je Lionel Mesi.