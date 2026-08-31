Lil dere kožu – Njukasl daje 60.000.000! Pardo 'tera' Voltemadea? Juve i Dortmund kao zapete puške…

Namirisali su na Sent Džejmsis parku da bi mogli da ga ugrabe po ceni koja je za nijansu niža. Dali su novi predlog – 60.000.000 evra. Matijas Fernandez Pardo izrazio je želju da promeni sredinu i navelo je čelnike kluba ta činjenica da ga prodaju. Nije im potreban nezadovoljan prvotimac, a para je dobra. Više nego dobra, jer na pomenutu svotu novca Lil će imati i određene bonuse.

Opipavao je puls Njukasl, prvi je pred ekipu iz Lige 1 izašao sa ponudom od 45.000.000 evra i dobio je negativan odgovor. Bilo je to premalo za belgijskog napadača koji može da pokrije sve pozicije u navali, što su ljudi na ovim prostorima mogli da vide kada su ga gledali protiv Crvene zvezde. Tražio je Lil čak 70.000.000 evra, ali toliko baš neće dobiti…

Ali, što se fiksnog dela tiče, kada se sračunaju transferi Ajuba Buadija i Matijasa Fernandeza Parda, te doda onaj Uga Ragubera u Barnli, sve skupa Lil je ekipama sa Ostrva uzeo vrtoglavih 160.000.000 evra ovoga leta! Na to je imao i dve sitnije prodaje u visini od 2.500.000. Zajedno.

Matijas Fernandez Pardo je pre dva leta došao u Lil iz Genta u transferu vrednom 11.500.000 evra, imao je ugovor do leta 2029. godine, a sada će sa Njukaslom potpisati petogodišnji. I na taj način će, verovatno, da otera Nika Voltemadea sa Sent Džejmsis parka. Korpulentni nemački napadač došao je u smiraj prošlog leta za 75.000.000 evra, ali bi već sada mogao kroz izlazna vrata…

Borusija Dortmund se za nemačkog reprezentativca zainteresovala posle teške povrede Janisa Konstentalijasa. Grku je stradao ligament kolena. Za sada nema konkretnih poteza sa Vestfalena, a Milioneri nisu jedini koji su bacili oko. Hoće ga i Juventus, samo što postoji jedan preduslov da bi krenuo po Nika Voltemadea, a on glasi: da Džonatan Dejvid ode. Ispunjenje nije daleko, pošto je Atletiko Madrid blizu da ga uzme na pozajmicu i da bude ubačen otkup za 25.000.000 evra.

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Nije jedini napadač koga hoće Juventus, pregovara i sa Mančester junajtedom oko Džošue Zirkzea. Spreman je da plati pozajmicu i da otkup bude opcioni u visini od 30.000.000 evra, a želi ga i Fjorentina. Ozbiljan čvor se napravio, a nema previše vremena da se rasplete. Nešto malo klupka jeste – zahvaljujući Njukaslu i postizanju dogovora sa Lilom za Matijasa Fernandeza Parda.

Svrake su i pre no što su utanačile sve oko kupoivine Belgijanca za 60.000.000 evra potrošile 253.000.000! Ali, takođe je engleski klub prodavao dobro. Sandro Tonali završio je u Totenhemu za 108.000.000, Bruno Gimarais u Arsenalu za 87.500.000 i Entoni Gordon u Barseloni za 80.000.000. Sve skupa 275.500.000! Do pretposlednjeg dana bio je u zelenom, sada će sa Matijasom Fernandezom Pardom u crveno…