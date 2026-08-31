SASTAVI: Partizan - OFK Beograd Mozzart Bet, Kojzek u špicu

pon. 31.08.26. | 18:05

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PARTIZAN - OFK BEOGRAD MOZZART BET, 19.00

Stadion Partizana
Sudija: Andrija Stojanović

KVOTE ZA UTAKMICU

PARTIZAN: Krunić - Roganović, Milić, Simić, Samson - Baba - Sek, Vukotić, Aleksić, Miladinović - Kojzek

OFK BEOGRAD: Draškić - Gobeljić, Vukićević, Momčilović, Rodić - Stojanović, Penja, De Bar, Hord - Aderodžu, Silue.

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