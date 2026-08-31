Avdija objasnio zašto nije igrao za Izrael: Portland nije bio spreman da rizikuje moje zdravlje

Avdija je napisao sledeće:

"Obično nemam potrebu da se pravdam, ali ovoga puta mi je važno da kažem nekoliko reči. Svako ko poznaje mene i moj odnos prema izraelskoj reprezentaciji zna šta mi ovaj dres znači. Dolazio sam u tim i kada sam bio u bolovima. Dolazio sam kada nisam bio na 100%. Dolazio sam tokom leta kada je možda 'prava' stvar za moju karijeru bila da se odmorim. Dolazio sam čak i kada me je čekala poslednja godina ugovora, vreme kada bi bilo kakva povreda mogla da promeni karijeru. Nikada nisam tražio izgovor da se ne pojavim. Naprotiv. Dokle god sam mogao da nosim dres Izraela i izađem na teren, bio sam tamo".

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Dodao je da odluka ovog leta nije bila na njemu.

"Ovoga puta sam želeo da budem tamo podjednako jako. Ali ovog leta sam se borio sa komplikovanom povredom leđa. Povredom za koju oni koji je nisu prošli zaista ne mogu da razumeju šta sve zahteva, a odluka da ne učestvujem u ovom prozoru nije bila nešto što sam doneo sam. Portland nije bio spreman da rizikuje moje zdravlje i, u situaciji koja je nastala, jednostavno nisam imao opciju da izađem i igram".

Ipak, kaže da razume navijače.

"Razumem razočaranje. Razumem kritike. Kada predstavljaš zemlju i kada se od tebe očekuje mnogo, to je deo toga i ja to prihvatam. Ali jedna stvar oko koje ne pristajem na preispitivanje jeste moja posvećenost reprezentaciji i svojoj zemlji. Ne moram da vam govorim koliko mi je stalo. Mislim da sam to dokazao iznova i iznova delima. Ne želim ništa više nego da budem zdrav, vratim se na teren i ponovo obučem dres Izraela. A do tada, čak i kada ne mogu da budem na parketu, moje srce je tamo".