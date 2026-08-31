Fabregas nudi Čelsiju rešenje za Roberta Sančeza
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 17:44
Još nekoliko klubova se pominje, između ostalih Totenhem
Robert Sančez je svoje završio na Stamford bridžu i sve što mu do kraja prelaznog roka izabere gde će nastaviti karijeru. Alternativa, mada sigurno ne nešto što bilo ko želi je da Španac postane treća opcija, jer je Majk Penders "zakucan" kao prva rezerva, dok će Čelsijeva "jedinica" ubuduće biti Emilijano Martinez.
Kako javljaju fudbalski insajderi, Čelsiju i Sančezu rešenje nudi nekadašnji Plavac - Sesk Fabregas. Živa legenda kluba iz Zapadnog Londona pokazala je interesovanje za precrtanog čuvara mreže mada, kako stvari stoje, pitanje je da li bi dobio odmah mesto startera. Naime, Komo šalje svog rezervnog čuvara mreže Noela Tornkvista u Moncu, Fabregasu je potreban još jedan golman u rotaciji i Sančez se tu savršeno uklapa.
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On je sve kredite potrošio na Stamford Bridžu posle brda katastrofalnih izdanja na svim meridijanima. Kap koja je prelila čašu bilo je njegovo izdanje u pobedi nad Fulamom na otvaranju sezone. Tada je Čelsi slavio rezultatom 3:2, a Sančez je bio odgovoran za oba primljena gola, a umalo i da zbog njegove nesmotrenosti otkine svom timu dva boda. Njega je odmah na golu zamenio Emilijano Martinez, iako je odradio maltene jedan trening. Jeste primio tri gola u trijumfu nad Brajtonom rezultatom 4:3, ali je ostavio daleko bolji utisak sa jednim danom rada sa novim saigračima, nego Sančez posle svih ovih godina, koliko ga trpe u klubu, navijači i treneri...
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Nesumnjivo, najveća rupa u sistemu Ćabija Alonsa trenutno je Robert Sančez. Otkako je stigao i preuzeo mesto od Đorđa Petrovića, Španac je nekonstantan u kvalitetu pruženih igara i to je neretko skupo koštalo Čelsi. Ono što njegovi prethodnici nisu mogli ili želeli da urade, Alonso je spreman i sada samo ostaje da se vidi šta će njegov sunarodnik i njegovi zastupnici uraditi.
Ako bi izabrao Komo, Sančez bi bio drugi igrač Čelsija koji bi ovog leta završio na severu Italije. Pre njega je u tom smeru otišao Trevo Čaloba. No, Komo nije jedini koji želi Španca. Ostrvski mediji tvrde da je još nekoliko klubova, doduše neimenovanih, pokazalo interesovanje, a jedno ime otkriveno ime je - Totenhem.
Pitanje je ko bi otišao iz komšiluka. Martin Dubravka je tek stigao, tu su od ranije Antonin Kinski, tu je i Brendon Ostin. Za Čelsi je najbitnije samo da Sančez ode.