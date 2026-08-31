Fabregas nudi Čelsiju rešenje za Roberta Sančeza

Robert Sančez je svoje završio na Stamford bridžu i sve što mu do kraja prelaznog roka izabere gde će nastaviti karijeru. Alternativa, mada sigurno ne nešto što bilo ko želi je da Španac postane treća opcija, jer je Majk Penders "zakucan" kao prva rezerva, dok će Čelsijeva "jedinica" ubuduće biti Emilijano Martinez.

Kako javljaju fudbalski insajderi, Čelsiju i Sančezu rešenje nudi nekadašnji Plavac - Sesk Fabregas. Živa legenda kluba iz Zapadnog Londona pokazala je interesovanje za precrtanog čuvara mreže mada, kako stvari stoje, pitanje je da li bi dobio odmah mesto startera. Naime, Komo šalje svog rezervnog čuvara mreže Noela Tornkvista u Moncu, Fabregasu je potreban još jedan golman u rotaciji i Sančez se tu savršeno uklapa.