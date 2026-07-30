Grom iz vedra neba: Hau ide iz Njukasla

Razlog? Atletik tvrdi da je čelnicima kluba saopštio kako želi da napravi pauzu od fudbala. Međutim, valja podsetiti da je iza Njukasla razočaravajuća sezona, okončana na 12. mestu, sa svega pet pobeda u poslednjih 17 ligaških utakmica. Još tada se na Sent Džejms parku većalo da li se treba zahvaliti Hauu, ali je razgovor najuticajnijih ljudi unutar kluba rezultirao njegovim ostankom na klupi.

Ne zadugo, jer je Hau sam odlučio da posle pola decenije napusti Njukasl. Verovatno pomalo razočaran nemogućnošću da oformi tim kadar da ostvari ambicije saudijskih vlasnika. Jer tim sa severoistoka Engleske već neko vreme gubi bitku za bitkom na tržištu, samo u prethodnih godinu dana izmaklo mu je desetak pojačanja, a na sve to izgubio je i neke od svojih najboljih igrača. Aleksander Isak je prošlog leta u za sve strane iscrpljujućoj transfer sagi napustio ekipu, ovog leta otišli su još Sandro Tonali i Entoni Gordon, uskoro bi mogao i kapiten Bruno Gimaraes.

Ukratko rečeno: umesto da napreduje iz sezone u sezonu, Njukasl kao da korača unazad. Ne, naravno, krivicom Edija Haua. Ili ne samo njegovom... Kako bilo, ostaće harizmatični Englez upamćen (ponajviše) po tome što je prekinuo sedam decenija dugu sušu osvajanjem trofeja u Liga kupu 2025. godine i klubu vratio izgubljeni identitet. A sa njegovim odlaskom, posle sezone kakvu je Njukasl imao, javlja se pitanje: u kom pravcu ide saudijski projekat i kakva mu je budućnost.

Odgovor će umnogome zavisiti od toga kako će se Jajsle snaći na najizazovnijem zadatku dosadašnje trenerske karijere. Označen kao jedan od najtalentovanijih trenera, Nemac je iz Salcburga odlučio da ode u Al Ahli pre tri godine i uprkos žestokoj konkurenciji isporučio rezultat, donevši klubu iz Džede dva uzastopna trofeja u Azijskoj Ligi šampiona, pride jedan u saudijskom Superkupu. Međutim, Premijer liga je nešto sasvim drugom.