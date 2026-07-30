Tri nedelje pred početak Serije A – šest timova za skudeto

Jedini senator u dubokim tridesetim godinama koji je ostao je Henrik Mhitarjan , dok su klub i Kivu prepoznali u Aleksandru Stankoviću zamenu za Hakana Čalhanoglua , koji će, kao i Mhitarjan , završiti svoju avanturu u Interu sledećeg leta.

Nerazuri imaju najjači sastav po kvalitetu u Seriji A dok je Kivu pokazao u prošlom prvenstvu da je pobednik demantujući na terenu „neverne Tome“. Predsednik Bepe Marota i sportski direktor Pjero Auzilio započeli su i proces podmlađivanja tima. Osim Denzela Damfrisa , koji je otišao u Real Madrid (Blankosi su platili raskidnu klauzulu od 25.000.000 evra), Inter se zahvalio Frančesku Ačerbiju, Stefanu De Fraju i Mateu Darmjanu , trojici igrača koji zajedno imaju 109 godina.

Ipak, za razliku od Simonea Inzagija , u njegovoj poslednjoj godini na klupi Intera, Nerazuri Kristijana Kivua nemaju nameru da daju prednost Ligi šampiona nad šampionatom.

Postojanost je postala karakteristika Intera u poslednjih par godina. Nerazurima fali evropski trofej u trećoj deceniji 21. veka. Milanski klub je osvojio tri skudeta i igrao je tri finala (Liga Evrope i dva puta Liga šampiona) i sve ih je izgubio.

Ako je Inter primer kontinuiteta, Nerazuri su u poslednja tri prvenstva osvojili 50 i više bodova od svih takmaca, od Napolija i Rome do Milana i Juventusa, Komo budi najveću znatiželju dok Roma i Milan imaju specifičnu motivaciju, prvi bi da proslave stoti rođendan sa titulom, a Rosoneri bi da prišiju drugu zvezdicu. Napoli i Juve su najveće nepoznanice. Oba tima su u fazi konstrukcije sa prevelikim brojem igrača na koje, iz ovih ili onih razloga, Alegri i Spaleti ne računaju.

U međuvremenu, Inter je angažovao Džona Stonsa, nije odustao od Kutija Romera, a za desni bok Andi Dijuf je svakim danom sve ozbiljnije rešenje. Paralelno, šampion Italije produžio je ugovor Janu Biseku do 2031. godine, a sve je spremno i za produžetak ugovora Pija Espozita koji će zarađivati gotovo tri puta više novca nego do sada, odnosno blizu 3.000.000 evra.

Jedini nedostatak u timu Intera je odsustvo nepredvidivih igrača, sposobnih da driblaju i stvaraju višak igrača u ofanzivnoj fazi. Niko Paz je trebalo da bude taj igrač.

U svakom slučaju, treba biti oprezan sa Interom u prelaznom roku budući da je Marota u više navrata podsetio da je u prethodnom prelaznom roku Manuel Akanđi stigao u poslednjim satima i postao stub odbrane Intera.

NAPOLI JE VELIKA OPKLADA

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Predsednik Napolija, Aurelio de Laurentis, izabrao je Maksa Alegrija za trenera uprkos veoma snažnom protivljenju napuljske čaršije. Dva su motiva za De Laurentisovu odluku. Prvi je što Aurelio želi da napravi rezultat u Evropi. Sa njim je Napoli samo jednom stigao do četvrtfinala Lige šampiona. Drugi razlog je povratak na formacijsku postavku 4-3-3 po kojoj je Napoli postao poznat.

Napoli ima preko 20 igrača viška i nalazi se u velikim neprilikama jer mora da im pronađe sistematizaciju što pre budući da su klubu iz Napulja ruke prilično vezane u prelaznom roku. Naime, Napoli može bez posledica da kupi samo igrače mlađe od 21 godine i koji su odnegovani u Italiji kako ne bi bio primoran da skida igrače sa liste za Seriju A i Ligu šampiona.

Alegri će imati velike probleme u odbrani, jer osim povratka na četvoročlanu defanzivnu liniju, Alesandro Bonđorno se neće vratiti na teren pre januara, potrebno je brojčano popuniti park igrača u odbrani.

ROMA VERUJE U ČETVRTI SKUDETO

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Roma je prodala svih 40 hiljada pretplatnih godišnjih ulaznica. Da je pustila u slobodnu trgovinu sva mesta na Olimpiku, sva bi bila zauzeta unapred. Ipak, Fridkinovi žele da daju priliku i onima koji žive van Rima da prožive fudbalski dan Đalorosih u prvoj liniji i zato su ostavili, više-manje, 30.000 ulaznica.

Prelazni rok Rome je počeo prilično razočaravajuće. Rimljani su izgubili Mejsona Grinvuda, Krisensija Samervila, Zekija Čelika i ne uspevaju da zatvore posao sa Antoniom Nusom i Lajpcigom. U međuvremenu je stigao Santjago Kastro iz Bolonje, a Artjom Dovbik je otišao u drugom smeru.

Gasperini nije zadovoljan prelaznim rokom i nastavlja da insistira da su mu potrebna još dva krilna napadača. Ideja trenera Rome je da formira dva bloka igrača u napadu koji bi se menjali veoma frekventno, garantujući visok intenzitet igre. To je, konkretno, kvalitativni skok koji Gasp želi da vidi od vlasnika kluba.

Paulo Dibala je produžio ugovor, Matijas Sule neće otići ako neko ne stavi 40.000.000 evra na sto, što se ne može reći za Lorenca Pelegrinija koji sa Romom ne uspeva da pronađe zajednički jezik oko ugovora. Kuriozitet je da se mislilo da su problematična primanja, ali nisu – Pelegrini se odrekao polovine plate koju je imao – prava prepreka je dužina ugovora. Pelegrini bi hteo tri godine ugovora, Đalorosi ne bi da mu daju više od dve godine.

Osim igrača na ulazu, Roma će morati da žrtvuje jednog igrača u ovom prelaznom roku i čini se da je to Manu Kone. Pored Francuza i Sule bi mogao da napusti Trigoriju, ali samo ako neko ponudi 40.000.000 evra.

MILAN I DRUGA ZVEZDICA

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Džeri Kardinale se angažovao lično da doprinese prišivanju druge zvezdice Milana. Kardinale je zaigrao na sve ili ništa, uveren da je na pravoj strani istorije i da će realizovati svoj i san mnogih navijača Rosonera zajedno sa jednim od najperspektivnijih trenera u Evropi, uprkos negativnom iskustvu u Mančester junajtedu, Rubenom Amorimom.

Milan je silovito krenuo u prelazni rok, kupili su Marija Hilu i Gonsala Ramoša za 100.000.000 evra, uverili su Luku Modrića da ostane još godinu dana, a rade na tome i da Majk Menjan i Adrijen Rabio nastave karijere u lombardijskoj prestonici.

Veliki ispit za upravu Milana biće Rafael Leao. Portugalac je tretiran, a i sam se tako oseća, kao da je u ireverzibilnom procesu separacije sa Milanom. Leao je sanjao Premijer ligu, ali se niko nije javio ni njegovom menadžeru, a ni Milanu. Zainteresovani su samo turski klubovi, Fenerbahče i Galatasaraj. Svesni da se Milan nalazi u poziciji da su mu potrebne nove investicije, kao i želje Leaa da napusti italijanski klub, Turci ne žele da plate više od 40.000.000 evra.

Prodaja Leaa je važna i za kompletiranje liste pojačanja Rosonera. Milan je već „izgubio“ Konstantinos Karecasa koji je otišao u Borusiju Dortmund i sada ima na nišanu Matijasa Sulea. Kao i za Grka, i za Argentinca je potrebno 40.000.000 evra. Amorim želi jednog igrača koji ima takve kvalitete da učini igru Milana nepredvidivom i maštovitom. Zato rukovodioci kluba rade i sa Real Madridom na pozajmici Franka Mastantuona.

JUVENTUS JE ENIGMA

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Juve je tek juče odblokirao prelazni rok sa dogovorom oko Randala Kolo Muanija i za Kerima Alajbegovića, međutim, Francuz nije prvi izbor Lučana Spaletija. Ili, još bolje rečeno, trener Juventusa smatra Kolo Muanija komplementarnim napadačem sa klasičnim centarforom poput Dušana Vlahovića.

Generalni direktor Karnevali i sportski direktor Masara nisu odustali od traženja tipičnog prvog špica, što će reći da su i Pelegrino, a i Vlahović i dalje u igri. Naravno, Juve će iskoristiti priliku da uzme i Džošuu Zirkzea ako se ukaže povoljna prilika.

Još uvek je otvoreno pitanje golmana Bjankonera i, ruku na srce, dva preostala kandidata, Zajon Suzuki i Guljelmo Vikario, ne garantuju veliki kvalitativni skok u odnosu na Mikelea di Gregorija i Matiju Perina. Takođe, Spaleti bi želeo i drugog dominantnog centralnog beka pošto Bremer nije dovoljno dobar, barem za Lučanove ukuse, u postavljanju igre i započinjanju akcija Stare dame.

Od Spaletijevog Juventusa se očekuje da napravi zaokret. Bjankoneri su u poslednje tri sezone u konstantnom padu budući da su završili treći, pa četvrti, a prošlo prvenstvo tek na šestom mestu. Potrebno je napraviti što pre promenu tendencije, a sa igračima koje ima na raspolaganju Spaleti Juve je mnogo više nepoznanica nego sigurnost. U drugim okolnostima i o drugom klubu rekli bi da je uloga autsajdera prednost jer skida breme favorita, ali u klubu u kojem je pobeda jedina stvar koja se računa, uvek se igra sa pritiskom jer se očekuje skudeto.

KOMO PEPELJUGA KOJA SANJA SKUDETO

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Sesk Fabregas je dodatna vrednost Koma, pitoreskne italijanske varoši na obali istoimenog jezera sa samo 83.000 duša. U prethodne tri godine Larijani su napravili veliki skok, od povratka u Seriju A do plasmana u Ligu šampiona i nemaju nameru da se zaustave. To se najbolje videlo u ponašanju čelnika kluba u pregovorima sa Real Madridom oko Nika Paza, ali i sa drugim potezima, poput dovođenja vrlo perspektivnog Matije Liberalija, kojeg su Komaski, bukvalno, uzeli ispred nosa velikim klubovima sa severa.

Fabregas od predsednika kluba Suvarsa i familije Hartono traži još jednog iskusnog defanzivca. Već duže vreme se priča o Trevu Čalobi i Džonu Lukumiju, igračima čija je cena između 30.000.000 i 40.000.000 evra, još jednom dokazu o novoj dimenziji Larijana.

Šlag na torti za Komo bi bio transfer Mojzea Kena i lombardijski tim će pokušati u završnici prelaznog roka da stigne do italijanskog reprezentativca, između ostalog i jer mora da ispuni kvotu igrača koji su ponikli u Italiji.

Veliki ispit za katalonskog stručnjaka će biti raspoređivanje snaga na dva zahtevna fronta, Serija A i Liga šampiona. Reč je o apsolutnoj novini za Fabregasa trenera, ali i za ogromnu većinu njegovih igrača koji nisu naviknuti da igraju svaka tri-četiri dana. Od brzine i kvaliteta prilagođavanja novoj stvarnosti zavisi da li će Komo opravdati predviđanja da bi mogao da se uključi u trku za skudeto. Prošlo je više od četrdeset godina od kada je poslednji skudeto završio u provinciji. Fabregasov Komo nije Banjolijeva Verona, naprotiv, ima veći potencijal.