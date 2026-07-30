Vašingtonu stigao bivši saigrač u Bajern
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 10:26
Majls Noris prešao iz Barselone u Bajern gde će ponovo igrati sa Dvejnom Vašingtonom
Nemački evroligaš Bajern iz Minhena zvanično je pojačao svoju reketnu liniju potpisivanjem ugovora sa američkim krilnim košarkašem Majlsom Norisom. Dvaestšestogodišnji košarkaš, koji uspešno pokriva obe krilne pozicije, obavezao se na dvogodišnju vernost Bavarancima i ostajaće u Minhenu najmanje do leta 2028. godine.
Noris u Minhen stiže iz redova Barselone, gde je proveo svoju prvu evropsku sezonu učeći uz imena poput Tornikea Šengelije. U Evroligi je prosečno beležio 4,0 poena i 2,6 skokova za 12 minuta na parketu, dok je u španskoj ACB ligi imao nešto veću ulogu (6,8 poena i 3,6 skokova uz 37,5% šuta za tri poena). Pre dolaska u Evropu, Noris je imao odlične epizode u NBA Dži ligi u dresu Memfis Hastla (17,0 poena po meču), što mu je donelo i tri nastupa u NBA ligi za Boston Seltikse u aprilu 2025. godine.
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Sportska uprava i novi šef stručnog štaba Bavaraca, Anton Gavel, nije krili zadovoljstvo zbog velikog pojačanja.
„Srećni smo što je Majls izabrao nas. U svoju drugu godinu u evropskoj košarci ulazi sa više iskustva i napraviće korak napred. Pre svega, njegova atletika i šut pomoći će nam da raširimo teren. Doneće nam prekopotrebnu opciju više u napadu, ali i značajan uticaj u odbrani zahvaljujući svojoj raznovrsnosti.”
Sam igrač ističe da je Bajern idealna sredina za dalji napredak u karijeri, gde će ujedno obnoviti i poznanstvo sa bekom Minhena, Dvejnom Vašingtonom, sa kojim se poznaje još iz dana u SAD.
„Bajern je velika organizacija i veoma profesionalno vođen klub u samom vrhu evropske košarke. Želim da pomognem timu da pobeđuje na najvišem nivou. Već sam razgovarao sa trenerom o klubu, gradu i košarci. Bio je to odličan razgovor i sve zvuči veoma obećavajuće. Mislim da mogu da iskoristim svoje adute – šut za tri poena i atletski ulaz pod koš uz zakucavanja. Želim da donosem veliku energiju u igru Bajerna”, rekao je Majls Noris.