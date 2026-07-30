Vašingtonu stigao bivši saigrač u Bajern

Nemački evroligaš Bajern iz Minhena zvanično je pojačao svoju reketnu liniju potpisivanjem ugovora sa američkim krilnim košarkašem Majlsom Norisom. Dvaestšestogodišnji košarkaš, koji uspešno pokriva obe krilne pozicije, obavezao se na dvogodišnju vernost Bavarancima i ostajaće u Minhenu najmanje do leta 2028. godine.

Noris u Minhen stiže iz redova Barselone, gde je proveo svoju prvu evropsku sezonu učeći uz imena poput Tornikea Šengelije. U Evroligi je prosečno beležio 4,0 poena i 2,6 skokova za 12 minuta na parketu, dok je u španskoj ACB ligi imao nešto veću ulogu (6,8 poena i 3,6 skokova uz 37,5% šuta za tri poena). Pre dolaska u Evropu, Noris je imao odlične epizode u NBA Dži ligi u dresu Memfis Hastla (17,0 poena po meču), što mu je donelo i tri nastupa u NBA ligi za Boston Seltikse u aprilu 2025. godine.