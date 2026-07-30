Milovanović spreman za Partizan, Tobol bi da završi posao sa Litvancima
Vreme čitanja: 7min | čet. 30.07.26. | 10:36
Predstavnik Kazahstana posle 1:1 u gostima igra za plasman u treće kolo kvalifikacija u Ligi konferencije
Partizan je jednom nogom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, a tamo bi protivnik mogao da mu bude ili Tobol iz Kazahstana ili litvanski Panevežis, koji od 16.00 igraju revanš meč posle 1:1 u prvom susretu.
Predstavnik Kazahstana ima prednost domaćeg terena i priliku da overi dobar rezultat iz prvog meča koji je mogao da bude i bolji da je Aškat Tagibergen iskoristio jedanaesterac u 60. minutu.
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Veliki vetar u leđa Tobol je dobio prošlog vikenda kada je sa 1:0 pobedio ekipu Atiraua, u prvenstvu Kazahstana, kada je strelac jedinog gola bio Uroš Milovanović, bivši fudbaler Radničkog iz Niša, Radnika iz Surdulice i TSC-a.
Protiv Atiraua postigao je sedmi gol u sezoni i svakako da će mu mnogo značiti i za današnji meč u kojem bi ponovo trebalo da predvodi navalu Tobola. Ukoliko pobede Litvance, saa velikom verovatnoćom može da se kaže da će igrati protiv Partizana, kluba protiv kojeg je Milovanović i ranije znao da bude veoma inspirisan. Na četiri meča protiv crno-belih dva puta je bio strelac, 2022. u dresu Radnika u porazu u Surdulici od 1:2 i u novembru 2023. kada je TSC pobedio Partizan u Humskoj sa 4:0.
Kao i domaćin u prvom meču, tako su se i gosti namučili da doputuju u Kostanaj. Putovanje ekspedicije Panevežisa trajalo je punih 25 sati, što značajno može da utiče na njihovu igru u revanšu.
16.00: (1,25) Tobol (5,50) Panevežis (10,0)
Trener Tobola Miroslav Romaščenko kaže da je rezultat aktivan i da je pred njegovim izabranicima veliki posao.
"Pripremali smo se maksimalno, želimo pobedu, ali protivnik je veoma čvrst. Imamo nekoliko povređenih igrača. Najvažnija stvar je ogromna motivacija, radi se o klubu, o prestižu i plasmanu u zanimljivo evropsko takmičenje", kaže Romaščenko.
Povreda golmana Sultana Busurmanova delovala je u prvi mah ozbiljno, ali čini se da neće dugo pauzirati.
"Bogu hvala, sve je u redu. Činilo se u početku da je povreda ozbiljna, ali naš medicinski tim je uradio veliki posao. Trenirao je sa 50 odsto kapaciteta po prvi put, tako da će za nedelju dana naš golman biti spreman. Povrede su deo igre, najviše frustrira to što su to kontaktne povrede. Neko može da iskrene članak, ali nekom da strada koleno posle sudara. Srećan sam što igrači daju maksimum na terenu", dodao je Romaščenko.
Jasno je da će Tobol morati da igra otvorenije ako želi da prođe u treće kolo.
"Razumemo da smo domaćini. Znali smo i pre prvog susreta kako protivnik igra, u ovaj ulazimo sa još više informacija o njima. Imamo jasan plan i određene stvari proći ćemo u zajedničkoj analizi pred sam meč. Istovremeno, ne možemo na teren s devizom 'odbrana je naš napad'. Kada napadamo, moramo da mislimo i na odbranu, ali ako se potpuno povučemo, onda više nismo Tobol. Pokušaćemo da pritisnemo protivnika i obradujemo navijače. Nećemo se povući i čekati ih", obećao je trener Tobola.
Trener Panevežisa, Finac Toni Korkeakunas pokušao je da opravda nešto oštriju igru svog tima iz prvog meča.
"Žalili su se kako smo igrali grubo u prvom meču. Nismo želeli da dobijemo tolike kartone. Bila je to haotična utakmica. Drugo, imali smo sudiju koji voli da daje kartone, znam ga iz prvenstva Norveške. To se dešava kada se susretnu dva tima iz potpuno drugačijih zemalja i kultura", rekao je Korkeakunas.
Iz tabora Panevežisa imali su zamerke na uslove u kojima su trenirali pred meč, jer nisu mogli da rade na stadionu gde će igrati. Reč je o objektu kapaciteta 10.500 mesta.
"Tobol ima veći stadion od našeg, to je lepo. Ipak, mogli su da nam dozvole da treniramo na njemu, umesto što smo morali da radimo u dvorani, gde je potpuno drugačija podloga. Uvek je bolje trenirati tamo gde ćete igrati. Da, Tobol ima veći budžet od našeg. U tom pogledu, razlika je primetna, ali i oni i mi ćemo imati 11 igrača na terenu i sve je otvoreno", zaključio je trener Panevežisa.
Pobednika ovog susreta ide na boljeg iz duela UNA Štrasen - Partizan, crno-beli su u ogromnoj prednosti jer brane 4:0 iz prvog meča u Beogradu.
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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0
Drita - Florijana 1:1, posle produžetaka 2:1 (1:1, 0:1), prvi meč: 1:1
Sreda
Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1
Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3
Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1
Četvrtak
16.00: (1,25) Tobol (5,50) Panevežis (10,0) - 1:1
16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) - 0:4
18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) - 3:2
18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) - 0:1
18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) - 0:1
18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) - 2:3
18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) - 2:5
18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) - 1:1
18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) - 1:1
18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) - 0:1
18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) - 2:1
19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) - 6:2
19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) - 2:2
19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) - 0:2
19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) - 0:1
19.00: (3,60) Petrokub (3,60) Borac (1,90) - 0:3
19.00: (3,70) Velež (3,35) Dunajska Streda (1,95) - 0:1
19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) - 0:3
19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2
19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) - 1:0
19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) - 0:1
19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) - 1:3
19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) - 0:1
20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1
20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2
20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2
20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2
20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4
20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4
20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1
20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1
20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0
20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1
20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0
20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2
20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1
20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0
20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5
21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3
21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2
21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0
*** kvote su podložne promenama