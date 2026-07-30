Milovanović spreman za Partizan, Tobol bi da završi posao sa Litvancima

Veliki vetar u leđa Tobol je dobio prošlog vikenda kada je sa 1:0 pobedio ekipu Atiraua, u prvenstvu Kazahstana, kada je strelac jedinog gola bio Uroš Milovanović, bivši fudbaler Radničkog iz Niša, Radnika iz Surdulice i TSC-a.

Protiv Atiraua postigao je sedmi gol u sezoni i svakako da će mu mnogo značiti i za današnji meč u kojem bi ponovo trebalo da predvodi navalu Tobola. Ukoliko pobede Litvance, saa velikom verovatnoćom može da se kaže da će igrati protiv Partizana, kluba protiv kojeg je Milovanović i ranije znao da bude veoma inspirisan. Na četiri meča protiv crno-belih dva puta je bio strelac, 2022. u dresu Radnika u porazu u Surdulici od 1:2 i u novembru 2023. kada je TSC pobedio Partizan u Humskoj sa 4:0.

Kao i domaćin u prvom meču, tako su se i gosti namučili da doputuju u Kostanaj. Putovanje ekspedicije Panevežisa trajalo je punih 25 sati, što značajno može da utiče na njihovu igru u revanšu.

16.00: (1,25) Tobol (5,50) Panevežis (10,0)

Trener Tobola Miroslav Romaščenko kaže da je rezultat aktivan i da je pred njegovim izabranicima veliki posao.

"Pripremali smo se maksimalno, želimo pobedu, ali protivnik je veoma čvrst. Imamo nekoliko povređenih igrača. Najvažnija stvar je ogromna motivacija, radi se o klubu, o prestižu i plasmanu u zanimljivo evropsko takmičenje", kaže Romaščenko.

Povreda golmana Sultana Busurmanova delovala je u prvi mah ozbiljno, ali čini se da neće dugo pauzirati.

"Bogu hvala, sve je u redu. Činilo se u početku da je povreda ozbiljna, ali naš medicinski tim je uradio veliki posao. Trenirao je sa 50 odsto kapaciteta po prvi put, tako da će za nedelju dana naš golman biti spreman. Povrede su deo igre, najviše frustrira to što su to kontaktne povrede. Neko može da iskrene članak, ali nekom da strada koleno posle sudara. Srećan sam što igrači daju maksimum na terenu", dodao je Romaščenko.