Gruzija smenila Vilija Sanjola

Doveo je Vili Sanjol reprezentaciju Gruzije do istorijskog rezultata, do prvog plasmana na veliko takmičenje – Evropsko prvenstvo 2024. godine. Ali, odavno u sportu važi maksima da si onoliko dobar koliko ti je dobar poslednji rezultat.

A, Gruzijin poslednji rezultat je poraz kod kuće od Severne Irske u Ligi nacija (0:1). I bio je to poslednji Sanjolov meč na klupi ove istočnoevropske reprezentacije, pošto mu je uručen otkaz. Pet godina je Francuz bio selektor Gruzije, napravio sa njom malo čudo 2024, kada je pobedom nad Portugalijom u grupi (2:0) izboren plasman u osminu finala prvenstva Evrope, gde je Španija, ipak, bila jača. Ali, sve je to sad davna istorija.