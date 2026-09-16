Murinjov otrov iz bočice
Vreme čitanja: 7min | sre. 16.09.26. | 17:26
Karlos Espi je najmanje zvučno ime koje je Real doveo ovog leta, na terenu je proveo ukupno 25 minuta u Primeri i već je doneo šest bodova
Od svih ljudi - baš on. Najmanje atraktivan, najmanje poznat, čovek o kome se najmanje pisalo čitavog leta. Real Madrid ga je doveo kao dodatnu opciju u napadu. Juni Kalafat, skaut kluba iz glavnog grada Španije, namirisao ga je dok je bio u Levanteu i preporučio ga stručnom štabu. Za sad se ispostavlja da je imalo smisla izdvojiti 25.000.000 evra na dovođenje Karlosa Espija. Stasiti momak iz mesta Tavernes de la Valjdinja sa tek nešto više od 17.000 stanovnika postao je otrov iz bočice koji Žoze Murinjo servira rivalima svaki put kad skupocene zvezde zatrokiraju.
Na Santijago Bernabeu su ovog leta stigli Jan Diomande, Denzel Damfris, Ibrahima Konate, Bernardo Silva i Mark Kukurelja. Kad pomislite da je među njima i Espi, rekli biste - evo uljeza. Šta taj čovek tu traži, otkud on među ovim imenima? A onda pogledate statistiku i bude vam jasnije. Doskorašnji fudbaler Levantea od početka sezone je u Primeri odigrao samo 25 minuta na četiri utakmice, znači, u proseku igra, ne igra ni pet minuta, a već je postigao dva gola i oba su bila za pobedu. Najpre protiv Espanjola (2:1), pa sinoć protiv Elčea (3:2).
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U oba slučaja je bio isti scenario. Real bi doživeo veliki pad u igri i dopustio rivalu da se vrati i ozbiljno ga namuči, ali onda se pojavi Espi i ništa više ne bude isto. Dva gola, oba u nadoknadi vremena, kad je voda do grla, i Real je osvojio šest bodova. Verovatno bi bilo više da Karlosu protiv Betisa nije poništen gol zbog najmanjeg mogućeg ofsajda. I tad je u igru ušao sa klupe i uneo pometnju u redove rivala za kratko vreme.
Dolaskom Espija, Real je dobio ono što mu je toliko nedostajalo prethodne sezone - golove u kasnoj fazi utakmice. U prošlosezonskoj kampanji postigli su tri gola u momentima kad meč ulazi u fazu posle 90. minuta, ove su već dali dva i za oba je zaslužna Murinjova superizmena. Neko bi rekao da je Kraljevski klub dobio ono što je imao sa Hoseluom - džokera za najvažnije momente.
Kad pogledate okolnosti, nestvarno deluje da je ovaj momak došao do ovog nivoa. Rođen u mestu koje leži u podnožju planinskog masiva. Tamo gde se fudbal igra više radi sopstvenog užitka, mirno mesto sa puno plaža. Milina za porodični život. Tu je počela priča momka za koga Murinjo kaže da je njegov drugar i za koga upućeni u dešavanja u Realu kažu da bukvalno ne izlazi iz Valdebebasa.
U Karlosovom životu sve počinje da se menja kad upoznaje Pepea Serera. Nekadašnji igrač Majorke i Valensije dobio je preporuku od prijatelja koji radi kao kondicioni trener u lokalnom klubu: „Dođi da vidiš jednog malog iz Alzire. Mislim da će ti se svideti. Fizički odskače od ostale dece.“ rekao je Pepoev prijatelj i tu je njegova saradnja sa Espijem. Debitovao je sa 17 godina u B timu Alzire, tada članu osmog ranga španskog fudbala. Levante ga je ugrabio posle jedne utakmice i poslao ga u mlađe kategorije. U tom trenutku, klub iz Valensije je smatrao da je Karlos previše sirov da bi igrao seniorski fudbal.
Možda je bolje reći da u njemu nisu videli neki potencijal, bio je tu zato što je lokalni momak, pa da ga ne uzme Valensija. Dobio je šansu u Segundi i na 36 mečeva dao šest golova u sezoni 2024/25. Levante je izborio plasman u Primeru, ali niko nije smatrao da je Espi napredovao dovoljno da bude garant za deset golova u Primeri, gde je jedini cilj bio opstanak. Trener Hulijan Kalero nije računao na njega, savetovao je da bi mu bilo bolje da ode negde na pozajmicu. Zvali su Ceuta, Saragosa i Rasing Santander. Govorimo o periodu od pre samo godinu dana.
Elem, Kalero je dobio otkaz posle poraza kod kuće od Atletik Bilbaa. Levante se survao na pretposlednje mesto. Umesto njega dolazi Luis Kastro i tu se sve menja - „Možda ovaj mali nije toliko loš, daj da vidim šta može“, prolazilo je kroz glavu nekadašnjem treneru Nanta. Ni u najluđim snovima nije mogao da pretpostavi kakva će rapsodija uslediti. Od kraja februara pa do završetka sezone - Espi je na 14 utakmica postigao deset golova, a do tada je na 12 postigao jedan, doživeo povredu i imao izuzetno limitiranu minutažu.
Evropski klubovi su poludeli. Interesovali su se Bornmut, Strazbur, Viljareal, Milan i mnogi drugi. Mamila ga je Premijer liga, ali kad se pojavila ponuda Reala, dileme nije bilo - Karlosa je zanimao samo odlazak u Madrid. Njegova ogromna fizička konstitucija, igra leđima, mogućnost da se zagradi, vrlo dobro napadanje prostora i kvalitetna igra glavom čine Espija antipodom onoga što je moderno - igranja sa lažnim devetkama. U moru takvih fudbalera, u Primeri se pojavila devetka starog kova, kao što je nekad bio Fernando Ljorente u Atletik Bilbau. I to se pojavila u najglamuroznijem klubu na svetu. Još zamislite - donosi mu pobede.
PRIMERA – 6. KOLO
Utorak
Rajo Valjekano – Espanjol 2:1 (2:0)
/Garsija 3, Pedrosa 26 – Roberto 54/
Alaves – Valensija 0:1 (0:0)
/Rioha 78/
Elće - Real Madrid 2:3 (0:2)
/Osorio 71, Ninjo 83 - Dituro 25ag, Embape 33, Espi 90+1/
Sreda
19.00: (1,43) Atletiko Madrid (4,50) Osasuna (7,50)
19.00: (2,50) Deportivo La Korunja (3,15) Sevilja (3,00)
21.30: (1,07) Barselona (13,0) Rasing Santander (25,0)
21.30: (3,35) Levante (3,45) Atletik Bilbao (2,15)
Četvrtak
19.00: (1,70) Real Betis (3,50) Hetafe (5,50)