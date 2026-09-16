Murinjov otrov iz bočice

Na Santijago Bernabeu su ovog leta stigli Jan Diomande , Denzel Damfris , Ibrahima Konate , Bernardo Silva i Mark Kukurelja . Kad pomislite da je među njima i Espi , rekli biste - evo uljeza. Šta taj čovek tu traži, otkud on među ovim imenima? A onda pogledate statistiku i bude vam jasnije. Doskorašnji fudbaler Levantea od početka sezone je u Primeri odigrao samo 25 minuta na četiri utakmice, znači, u proseku igra, ne igra ni pet minuta, a već je postigao dva gola i oba su bila za pobedu. Najpre protiv Espanjola (2:1), pa sinoć protiv Elčea (3:2).

Od svih ljudi - baš on. Najmanje atraktivan, najmanje poznat, čovek o kome se najmanje pisalo čitavog leta. Real Madrid ga je doveo kao dodatnu opciju u napadu. Juni Kalafat , skaut kluba iz glavnog grada Španije, namirisao ga je dok je bio u Levanteu i preporučio ga stručnom štabu. Za sad se ispostavlja da je imalo smisla izdvojiti 25.000.000 evra na dovođenje Karlosa Espija . Stasiti momak iz mesta Tavernes de la Valjdinja sa tek nešto više od 17.000 stanovnika postao je otrov iz bočice koji Žoze Murinjo servira rivalima svaki put kad skupocene zvezde zatrokiraju.

U oba slučaja je bio isti scenario. Real bi doživeo veliki pad u igri i dopustio rivalu da se vrati i ozbiljno ga namuči, ali onda se pojavi Espi i ništa više ne bude isto. Dva gola, oba u nadoknadi vremena, kad je voda do grla, i Real je osvojio šest bodova. Verovatno bi bilo više da Karlosu protiv Betisa nije poništen gol zbog najmanjeg mogućeg ofsajda. I tad je u igru ušao sa klupe i uneo pometnju u redove rivala za kratko vreme. Dolaskom Espija, Real je dobio ono što mu je toliko nedostajalo prethodne sezone - golove u kasnoj fazi utakmice. U prošlosezonskoj kampanji postigli su tri gola u momentima kad meč ulazi u fazu posle 90. minuta, ove su već dali dva i za oba je zaslužna Murinjova superizmena. Neko bi rekao da je Kraljevski klub dobio ono što je imao sa Hoseluom - džokera za najvažnije momente.