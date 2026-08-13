Hajduk ide na vrelo poljsko gostovanje po prvi ulazak u UEFA takmičenja od 2010. godine

Braga je potpuno neočekivano imala mnogo problema u dvomeču protiv Dinama iz Minska, ali je polufinalista Lige Evrope iz prethodne sezone nekako uspeo da eliminiše Dinamo iz Minska. Posle minimalne pobede u "Kamenolomu" 1:0 u prvoj utakmici prethodne sedmice, u revanšu na neutralnom terenu u Bugarskoj bilo je 0:0. Braga će u plej-ofu za Ligu konferencija igrati protiv pobednika dvomeča Austrija Beč - Beitar Jerusalim (u prvoj utakmici 2:1 za Austriju).

Probleme je imao i Lugano, ali je sprečio veliku bruku i eliminaciju od Runavika sa Farskih Ostrva. Lugano je prošle sedmice pobedio 2:0 na svom terenu, a onda je danas gubio 0:2 do 66. minuta. Ipak, Francuz Janis Ciminjani i Nemac Kevin Berens dali su golove za 2:2 i za prolaz Švajcaraca ukupnim rezultatom 4:2. Lugano će igrati u plej-ofu za Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija između CSKA iz Sofije i Makabija iz Tel Aviva. Bugari su dobili prvi meč 3:1, a u drugom gube 1:2 sredinom drugog poluvremena.

Veliki uspeh napravio je Inter Turku. Finski predstavnik je u prethodnoj rundi napravio senzaciju i izbacio 17 puta skuplji Bašakšehir, sada je dobio dvomeč i protiv lihtenštajnskog Vaduza ukupnim rezultatom 4:3, ali ga u plej-ofu čeka nepremostiva prepreka - Kopenhagen.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Apolon - Bran 2:4 (0:1) - prvi meč 1:0

/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/

CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 (0:0) - prvi meč 1:1

/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/

Sreda

Rapid Beč - Paide 2:0 (1:0) - prva utakmica 4:1

/Tilio 38, Šaub 82p/

Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1) - prvi meč 0:2

/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/

Kopenhagen - Debrecin 5:1 (1:0) - prvi meč 3:0

/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/

Četvrtak

Tobol - Partizan 1:2 (1:0) - prvi meč 0:3

/Česnokov 7 - Mitrović 47, Traore 90+2/

Karabag - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) - prvi meč 0:1

/Muadib 12, Kaščuk 69/

Ilves - Rijeka 1:1 (0:0) - prvi meč 0:1

/Baranov 64 - Lasickas 70/

Flora Talin - Inter Eskaldes 0:4 (0:1) - prvi meč 0:2

/Modrik 17, Šuaib 69, 81, Areljano 77/

RFS Riga - Jablonec 1:2 (1:2) - prvi meč 0:2

/Lipušček 38 - Sedlaček 4, Nebila 22/

Dunajska Streda - Tvente 3:3 (0:1) - prvi meč 0:6

/Gej 56, Nemanič 66, Ovusu 88 - Bruns 7, Pjaca 51, 90+3/

Hamarbi - Rakov 0:1 (0:1) - prvi meč 0:0

Nordsjeland - Valur 5:0 (2:0) - prvi meč 2:0

/Rasmusen 5, Bertelsen 45+3, Sadio 72, Nene 74/

Dinamo Minsk - Braga 0:0 - prvi meč 0:1

Tromse - Kluž 2:1 (1:0) - prvi meč 5:0

/Hijen 6, Vadebu 48 - Korenica 79/

ML Vitebsk - Borac Banjaluka 2:1 (1:0); penalima 2:4 - prvi meč 0:1

/Kleonis 45+1, Koncevoj 120+5 - Deket 103/

Midtjiland - Bohemijans 3:2 (1:0) - prvi meč 2:0

/Frankulino pen 26, Johanesen 47, Iheanačo 78 - Majers 62, Runi 89/

Vaduz - Inter Turku 2:2 (1:1) - prvi meč 1:2

/Simani 4, Dalipi 56 - Tuominen 13, Konte 76/

Runavik - Lugano 2:2 (1:0) - prvi meč 0:2

/Knudsen 29, Lind 61 - Ciminjani 66, Berens 79/

Sent Galen - Šerif 5:1 (2:1) - prvi meč 3:1

/Besio 1, 76, Hunciker 34, 59, Stevanović 87 - Forov 9

Drita - Tre Fjori 5:0 (3:0) - prvi meč 4:1

/Enguena 20, 40, Manaj pen 42, 60, Artur 47/

Škendija - Hibernijan 0:0 - prvi meč 1:2

Sion - Noa 2:1 (0:1) - prvi meč 2:2

/Boteli 53, Baltazar 63 - Fereira pen 25/

20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1

20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0

20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1

20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1

20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)

21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2

21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1

*** kvote su podložne promenama