Hajduk ide na vrelo poljsko gostovanje po prvi ulazak u UEFA takmičenja od 2010. godine
Vreme čitanja: 4min | čet. 13.08.26. | 21:27
Braga prošla na jedvite jade, do plasmana u plej-of za Ligu konferencije došli i Nordsjeland, Lugano, Inter Turku, Tromse...
Saznao je Hajduk iz Splita koga će morati da savlada da bi se plasirao u ligaški deo Lige konferencija i tako izbori prvi ulazak u grupnu/ligašku fazu nekog evropskog takmičenja još od 2010. godine kada je bio učesnik Lige Evrope. Vicešampion Hrvatske mora najpre da dovrši posao večeras na Poljudu protiv Žalgirisa (u Litvaniji pobedio 5:2), a onda će u plej-ofu za treći evropski kup po kvalitetu udariti na Rakov.
Poljski predstavnik je pobedio na gostovanju u švedskoj protiv Hamarbija 1:0 (1:0) golom grčkog defanzivca Stratosa Svarnasa i tako prošao dalje pošto je u prvoj utakmici bilo 0:0. Prvi duel između Hajduka i Rakova igraće se 20. avgusta u Splitu, dok je revanš u Poljskoj na programu 27. avgusta.
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Braga je potpuno neočekivano imala mnogo problema u dvomeču protiv Dinama iz Minska, ali je polufinalista Lige Evrope iz prethodne sezone nekako uspeo da eliminiše Dinamo iz Minska. Posle minimalne pobede u "Kamenolomu" 1:0 u prvoj utakmici prethodne sedmice, u revanšu na neutralnom terenu u Bugarskoj bilo je 0:0. Braga će u plej-ofu za Ligu konferencija igrati protiv pobednika dvomeča Austrija Beč - Beitar Jerusalim (u prvoj utakmici 2:1 za Austriju).
Probleme je imao i Lugano, ali je sprečio veliku bruku i eliminaciju od Runavika sa Farskih Ostrva. Lugano je prošle sedmice pobedio 2:0 na svom terenu, a onda je danas gubio 0:2 do 66. minuta. Ipak, Francuz Janis Ciminjani i Nemac Kevin Berens dali su golove za 2:2 i za prolaz Švajcaraca ukupnim rezultatom 4:2. Lugano će igrati u plej-ofu za Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija između CSKA iz Sofije i Makabija iz Tel Aviva. Bugari su dobili prvi meč 3:1, a u drugom gube 1:2 sredinom drugog poluvremena.
Veliki uspeh napravio je Inter Turku. Finski predstavnik je u prethodnoj rundi napravio senzaciju i izbacio 17 puta skuplji Bašakšehir, sada je dobio dvomeč i protiv lihtenštajnskog Vaduza ukupnim rezultatom 4:3, ali ga u plej-ofu čeka nepremostiva prepreka - Kopenhagen.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Apolon - Bran 2:4 (0:1) - prvi meč 1:0
/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/
CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 (0:0) - prvi meč 1:1
/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/
Sreda
Rapid Beč - Paide 2:0 (1:0) - prva utakmica 4:1
/Tilio 38, Šaub 82p/
Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1) - prvi meč 0:2
/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/
Kopenhagen - Debrecin 5:1 (1:0) - prvi meč 3:0
/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/
Četvrtak
Tobol - Partizan 1:2 (1:0) - prvi meč 0:3
/Česnokov 7 - Mitrović 47, Traore 90+2/
Karabag - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) - prvi meč 0:1
/Muadib 12, Kaščuk 69/
Ilves - Rijeka 1:1 (0:0) - prvi meč 0:1
/Baranov 64 - Lasickas 70/
Flora Talin - Inter Eskaldes 0:4 (0:1) - prvi meč 0:2
/Modrik 17, Šuaib 69, 81, Areljano 77/
RFS Riga - Jablonec 1:2 (1:2) - prvi meč 0:2
/Lipušček 38 - Sedlaček 4, Nebila 22/
Dunajska Streda - Tvente 3:3 (0:1) - prvi meč 0:6
/Gej 56, Nemanič 66, Ovusu 88 - Bruns 7, Pjaca 51, 90+3/
Hamarbi - Rakov 0:1 (0:1) - prvi meč 0:0
Nordsjeland - Valur 5:0 (2:0) - prvi meč 2:0
/Rasmusen 5, Bertelsen 45+3, Sadio 72, Nene 74/
Dinamo Minsk - Braga 0:0 - prvi meč 0:1
Tromse - Kluž 2:1 (1:0) - prvi meč 5:0
/Hijen 6, Vadebu 48 - Korenica 79/
ML Vitebsk - Borac Banjaluka 2:1 (1:0); penalima 2:4 - prvi meč 0:1
/Kleonis 45+1, Koncevoj 120+5 - Deket 103/
Midtjiland - Bohemijans 3:2 (1:0) - prvi meč 2:0
/Frankulino pen 26, Johanesen 47, Iheanačo 78 - Majers 62, Runi 89/
Vaduz - Inter Turku 2:2 (1:1) - prvi meč 1:2
/Simani 4, Dalipi 56 - Tuominen 13, Konte 76/
Runavik - Lugano 2:2 (1:0) - prvi meč 0:2
/Knudsen 29, Lind 61 - Ciminjani 66, Berens 79/
Sent Galen - Šerif 5:1 (2:1) - prvi meč 3:1
/Besio 1, 76, Hunciker 34, 59, Stevanović 87 - Forov 9
Drita - Tre Fjori 5:0 (3:0) - prvi meč 4:1
/Enguena 20, 40, Manaj pen 42, 60, Artur 47/
Škendija - Hibernijan 0:0 - prvi meč 1:2
Sion - Noa 2:1 (0:1) - prvi meč 2:2
/Boteli 53, Baltazar 63 - Fereira pen 25/
20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1
20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0
20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1
20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1
20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)
21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2
21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1
*** kvote su podložne promenama