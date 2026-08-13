Partizan obezbedio od Evrope 1.275.000 evra

Još jedna pobeda nad Tobolom odvela je Partizan u 4. kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. I tamo će ga čekati Hetafe, kao najteži mogući protivnik, jer su Španci imali najjači koeficijent među svim nepovlašćenim ekipama na žrebu.

Pobeda nad Tobolom donela je bar nešto Partizanu: malo bodova za klupski i nacionalni koeficijent na UEFA rang listi, ali i zaradu od UEFA. Proboj u plej-of rundu kvalifikacija znači ujedno i prihod u klupsku kasu od ukupno 1.275.000 evra.