Partizan obezbedio od Evrope 1.275.000 evra
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Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 20:56
Protiv Hetafea za mnogo veću premiju
Još jedna pobeda nad Tobolom odvela je Partizan u 4. kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. I tamo će ga čekati Hetafe, kao najteži mogući protivnik, jer su Španci imali najjači koeficijent među svim nepovlašćenim ekipama na žrebu.
Pobeda nad Tobolom donela je bar nešto Partizanu: malo bodova za klupski i nacionalni koeficijent na UEFA rang listi, ali i zaradu od UEFA. Proboj u plej-of rundu kvalifikacija znači ujedno i prihod u klupsku kasu od ukupno 1.275.000 evra.
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Naime, sam plasman u poslednju rundu kvalifikacija donosi 750.000 evra, a klubovi za svako kolo u kojem igraju dobijaju po 150.000 evra. Partizanu će Hetafe biti treći evropski protivnik ovog leta. Pa, kada se sve te sume saberu, dobija se nešto manje od 1,3 miliona evra prihoda.
Mnogo veća bi bila premija ukoliko bi crno-beli napravili iznenađenje i eliminisali Špance. Plasman u ligašku fazu Konferencije donosi svakom klubu 3.170.000 evra i ta suma bi, u ovako teškoj finansijskoj situaciji u Humskoj, bila ravna ćupu s blagom.
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