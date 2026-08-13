Dugo se čeka Argentinac koji će zapaliti Firencu

Naravno da ovo nije poređenje, doskorašnjeg fudbalera Parme sa Batistutom. Autentične figure i majstori poput Batigola retko se rađaju. Ali Mateo jeste neko ko bi mogao da prebaci golgeterski učinak prethodnika poput Đovanija Simeonea (svojevremeno plaćen Đenovi 17.000.000 evra), odnosno Lukasa Beltrana koji je opravdao tek delić od 20.000.000 evra plaćenih River Plejtu 2023. godine.

Pelegrino je plaćen Parmi fiksnih 22.500.000 evra, a Mlekadžije mogu da zarade još 2.500.000 na konto bonusa. Nova potvrda da Fiorentina živi svoj finansijski najmoćniji prelazni rok u istoriji. Sa potpisom Pelegrina letnji ceh je skočio na 122.800.000 evra. Tako su Ljubičasti skočili na deseto mesto liste najvećih trošadžija sveta ovog leta, a u Italiji je sa 137.000.000 izdašniji bio samo Juventus.

Ne možemo se oteti utisku da Pelegrino ipak jeste izuzetno rizična opklada kluba sa Artemio Frankija budući da je reč o mladom napadaču bez kontinuiteta. Pretprošle sezone, tik po dolasku iz Argentine u Evropu dao je svega tri gola na 13 utakmica u Seriji A, dok je lani isporučio devet golova na 37 susreta i dodao još dva pogotka u Kupu Italije.

Poslednji Argentinac koji je iole zapalio Firencu, nije bio klasičan špic, već krilo. Niko Gonzales je postigao 12 golova u sezoni 2023/24 pre nego što je ptodat Juventusu. Sada je uz Pelegrina tu i Franko Mastantuono od kojeg Firenca mnogo očekuje.