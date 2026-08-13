(©Reuters)
(©Reuters)

Drejper odleteo sa Novakovog puta

Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 20:44

Britanac ispao od Španca Landalusea

Masters u Sinsinatiju počeo je prvim malim iznenađenjem. I to onim koje se tiče Đokovićevog puta do završnice turnira.

Džek Drejper je ispao u prvom kolu turnira. Eliminisao ga je Martin Landaluse u dva seta – 6:3, 7:5. Španac je 64. teniser sveta, dok je Britanac zbog povreda, od kojih nikako da se vrati u formu, trenutno na 143. mestu ATP liste, a pre godinu dana je bio četvrti na planeti.

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Meč je počeo tako što je Landaluse napravio brejk i tu je prednost čuvao do kraja seta, dok je u drugom gubio 5:2 i uspeo je da veže pet gemova i da dobije meč! U drugom kolu Španac će igrati protiv Matee Arnaldija.

Prema projekciji žreba Novak Đoković bi trebalo u trećem kolu da igra sa boljim iz duela Arnaldi – Landaluse.

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ATP SinsinatiDžek Drejper
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