Drejper odleteo sa Novakovog puta

Masters u Sinsinatiju počeo je prvim malim iznenađenjem. I to onim koje se tiče Đokovićevog puta do završnice turnira.

Džek Drejper je ispao u prvom kolu turnira. Eliminisao ga je Martin Landaluse u dva seta – 6:3, 7:5. Španac je 64. teniser sveta, dok je Britanac zbog povreda, od kojih nikako da se vrati u formu, trenutno na 143. mestu ATP liste, a pre godinu dana je bio četvrti na planeti.