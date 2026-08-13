Bivši centar Partizana ponovo u Turskoj
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Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 20:58
Marko Pecarski pronašao novi angažman
Srpski kcentar Marko Pecarski zvanično je završio epizodu u atinskom AEK-u. Nakon što je postalo jasno da neće imati značajniju ulogu u zamislima trenera Dragana Šakote, dve strane su dogovorile sporazumni rastanak, a nekadašnji zlatni „Orlić“ iz 2017. i 2018. godine je pronašao novu sredinu.
Pecarski se vratio u Tursku i potpisao ugovor sa Merkezefendijem, klubom čije je boje uspešno branio u sezoni 2023/24. U poznatom okruženju pokušaće da izbori veću minutažu i ulogu kakvu nije uspeo da dobije pod dirigentskom palicom Dragana Šakote u čijem stručnom štabu je bio i Stevan Mijović, a u svlačionicu je delio sa još jednim bivšim igračem Partizana - Džejmsom Nanelijem.
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Svi oni su došli do finala FIBA Lige šampiona, ali nažalost nisu uspeli da pobede u finalu litvanski Ritas.
Iako ima tek 26 godina, Marko Pecarski, iza sebe već ima bogatu i raznovrsnu internacionalnu karijeru. Nakon nastupa za Partizan, FMP i čačanski Borac, preselio se u Bar gde je igrao za Mornar, odakle je započeo inostranu odiseju. Pored Merkezefendija, u Turskoj je nosio i dres Darušafake, a nastupao je i u Litvaniji za ekipu Lijetkabelisa.
Najviše se pamte njegove partije i mlađim reprezentativnim selekcijama kada je redom kupio medalje i MVP priznanja na svim šampionatima...
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