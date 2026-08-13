Bivši centar Partizana ponovo u Turskoj

Srpski kcentar Marko Pecarski zvanično je završio epizodu u atinskom AEK-u. Nakon što je postalo jasno da neće imati značajniju ulogu u zamislima trenera Dragana Šakote, dve strane su dogovorile sporazumni rastanak, a nekadašnji zlatni „Orlić“ iz 2017. i 2018. godine je pronašao novu sredinu.

Pecarski se vratio u Tursku i potpisao ugovor sa Merkezefendijem, klubom čije je boje uspešno branio u sezoni 2023/24. U poznatom okruženju pokušaće da izbori veću minutažu i ulogu kakvu nije uspeo da dobije pod dirigentskom palicom Dragana Šakote u čijem stručnom štabu je bio i Stevan Mijović, a u svlačionicu je delio sa još jednim bivšim igračem Partizana - Džejmsom Nanelijem.