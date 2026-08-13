Pafos se ovog puta nije povampirio, Tabaković ga izrešetao za 15 minuta

Žreb im je potom dodelio Red Bul Salcburg koji je bio ozbiljan favorit, ali je u prvom meču na svom terenu na jedvite jade slomio otpor Kiprana i slavio golom rezerviste Harisa Tabakovića u 88. minutu. Vrelina Kipra u revanšu je večeras čekala Salcburg i umalo da i njega sprži. U potpuno ludom meču, Austrijanci su uspeli da odigraju 3:3 i da prođu u plej-of u kojem ih čeka švedski prvak Mjalbi.

Neuništivi Pafos je furiozno započeo revanš protiv Salcburga i za nešto više od pola sata stigao i prestigao minimalan zaostatak iz prvog meča. Lele je krunisao kontranapad u 15. minutu i kriminalnu postavku Salcburgove odbrane, da bi u finišu poluvremena na 2:0 povisio Bijel na čudan način. Izveo je slobodan udarac, dvojica njegovih saigrača su krenula na loptu i nisu je dohvatili, ali su zbunili gostujućeg golmana da mu uđe u mrežu.

Uzdrmani Salcburg je fantastično reagovao u nastavku, dodao gas i na krilima Harisa Tabakovića preokrenuo do 70. minuta! Kanonadu je Bosanac započeo u 54. minutu na asistenciju Damira Redžića. Potom je naterao Goldara da skrivi penal i pretvorio ga u izjednačenje, da bi het-trik za 16 minuta zaokružio kada se dobro snašao u gužvi pred golom Pafosa.

I opet, Kiprani nisu klonuli…

Mamadov je u 84. minutu lepim golom vratio meč u egal i krenulo je desetak minuta opsade Salcburgovog gola. Ovoga puta nisu uspeli i sele se u plej-of za Ligu konferencije gde ih čekaju albanski Dinamo Siti ili letonska Auda.

Drame je bilo i u Poljskoj gde je domaći Gornjik jurio gol zaostatka protiv Ferencvaroša. I uspeo je golom iz penala u 45. minutu, ali je autogol Sačeka desetak minuta pre kraja odveo Fradi u plej-of gde ga čeka ambiciozni Trabzon sa Mohamedom Salahom.

U plej-ofu je i Bešiktaš koji je rutinski eliminisao češki Hradec. Nakon 2:0 u Češkoj, večeras su slavili 1:0 golom Vaclava Černija u finišu prvog poluvremena. Bila je ovo prilika i za navijače Bešiktaša da pozdrave najveće letnje pojačanje Dušana Vlahovića koji je prisustvovao meču i iz svečane lože prvi put uživo pratio svoj novi tim.

Loše leto rumunskog fudbala je donekle popravio šampion Univerzitatea iz Krajove koja je obezbedila makar grupnu fazu Lige konferencije pošto su svi ostali rumunski timovi poospadali. Univerzitatea je nakon 1:1 u Finskoj savladala Kups 2:1 na svom terenu. Imaće dobru šansu i za Ligu Evrope pošto joj je rival u plej-ofu jermenski Ararat.

U plej-ofu je i Omonija koja je jedva izbacila gibralatarski Linkoln. Gol vredan prolaza dalje je večeras postigao nekadašnji Zvezdin napadač Lois Dioni.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (REVANŠI)

Četvrtak

Bešiktaš - Hradec Karlove 1:0 (1:0), prvi meč: 1:0

/Černi 40/

Omonija - Linkoln 1:0 (1:0), prvi meč: 1:1

/Dioni 21/

Univerzitatea Krajova - KuPS 2:1 (1:1), prvi meč: 1:1

/Nsimba 43, Mora 62 - Gask 4/

Gornjik - Ferencvaroš 1:1 (1:0), prvi meč: 0:1

/Urbanski 45 penal - Saček 82 autogol/

Pafos - Salcburg 3:3 (2:0), prvi meč: 0:1

/Lele 15, Bijel 37, Mamadov 84 - Tabaković 54, 58 penal, 70/

Odloženo zbog magle: KI Klaksvik - Leh Poznanj, prvi meč: 0:1

Vikingur - Tun 3:2 (2:2), prvi meč: 0:3

/Sigurdson 16, Tordarson 38, Ingimundarson 55 - Fer 10, Labo 35/

20.00: (2,40) CSKA Sofija (3,35) Makabi Tel Aviv (2,95), prvi meč: 3:0

20.30: (3,00) Anderleht (3,40) PAOK (2,35), prvi meč: 1:0

20.30: (1,60) Rendžers (4,20) Jagjelonija (5,30), prvi meč: 1:2

20.45: (6,75) Harts (4,40) Benfika, prvi meč: 1:6

21.00: (2,15) Egnatija (3,45) Šamrok (3,35), prvi meč: 1:3

***kvote su podložne promenama