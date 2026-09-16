Hansi Flik prestiže Ljubišu Broćića
Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 12:13
Pada rekord star 66 godina
Nezaustavljivo deluje Barselona. Nema veze ko je preko puta, koje takmičenje je u pitanju, igra nadahnuto i efikasno i izgleda da nije ni pitanje hoće li dobiti Rasing, već kojom razlikom.
Ako osvoji tri boda na zatvaranju današnjeg programa šestog kola La Lige, Barsa će zabeležiti sedmu uzastopnu pobedu od početka sezone, računajući prvenstvo Španije i Ligu šampiona. Pred njom su padali Elće, Bilbao, Rajo Valjekano, Valensija i Levante, kao i Fajenord, uz impresivnu gol-razliku 26:3. Zato niko ne sumnja u još jedan festival pogodaka na Nou Kampu.
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Meč ima prizvuk istorije za Hansija Flika, pošto je Nemac u situaciji da zabeleži sedmu uzastopnu pobedu na početku ciklusa i nadmaši trojicu trenera Blaugrane koji su ranije imali po šest. Među njima je i jedan Srbin. I to ne bilo koji, nego i te kako uticajan i u domaćim i u svetskim okvirima, samo što se njegovo ime skoro i ne spominje.
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U pitanju je Ljubiša Broćić, čija je zaostavština u ovdašnjem i međunarodnom fudbalu ogromna. Broćić je najpre kao fudbaler sakupio više od 200 utakmica za Beogradski sportski klub Jugoslavija, po okončanju Drugog svetskog rata stekao je diplomu na DIF-u, bio je jedan od osnivača Sportskog društva Crvena zvezda, a kasnije i šef stručnog štaba fudbalskog kluba, kome je doneo titule u ligi SFRJ 1951. i 1953. godine. Pričalo se, a tek posle njegove smrti 1995. godine i pisalo, da je zbog političkih stavova koji tada nisu bili po volji vlasti sklonjen na margine u Jugoslaviji, međutim, vrlo zapaženu karijeru napravio je u inostranstvu, vodeći gigante poput PSV-a, Juventusa i Barselone.
Tu dolazimo do šest vezanih pobeda Ljubiše Broćića sa Kataloncima početkom sezone 1960/61. Od toga su četiri bile u Prvoj ligi Španije, a još dve protiv belgijskog Lirsa na početku takmičenja u Kupu evropskih šampiona, kada je Barsa dogurala do finala, ali je poražena od Benfike.
Danas, 66 godina kasnije, Broćićevo dostignuće može da nadmaši Flik, ako pobedi sastav iz Santandera.
Osim Ljubiše Broćića, još dvojica trenera su sa Barselonom imala učinak od po šest vezanih pobeda u uvodnom delu sezone. Prvi je bio Englez Džejms Belami u prvenstvu 1929/30, kad je Barselona na kraju završila druga iza Atletik Bilbaa, a to je uspeo i Ernesto Valverde početkom takmičarske 2018/19. godine, kad je dobio četiri meča u prvenstvu, osvojio Superkup Evrope trijumfom nad Seviljom i savladao PSV u Ligi šampiona.
PRIMERA – 6. KOLO
Utorak
Rajo Valjekano – Espanjol 2:1 (2:0)
/Garsija 3, Pedrosa 26 – Roberto 54/
Alaves – Valensija 0:1 (0:0)
/Rioha 78/
Elće - Real Madrid 2:3 (0:2)
/Osorio 71, Ninjo 83 - Dituro 25ag, Embape 33, Espi 90+1/
Sreda
19.00: (1,43) Atletiko Madrid (4,50) Osasuna (7,50)
19.00: (2,50) Deportivo La Korunja (3,15) Sevilja (3,00)
21.30: (1,07) Barselona (13,0) Rasing Santander (25,0)
21.30: (3,35) Levante (3,45) Atletik Bilbao (2,15)
Četvrtak
19.00: (1,70) Real Betis (3,50) Hetafe (5,50)