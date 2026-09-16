Luka Milivojević ponovo u Emiratima! Treniraće ga Miloš Milojević

Veliku ulogu odigrao je i nekadašnji trener Crvene zvezde Miloš Milojević. Mladi stručnjak je kod poslodavaca insistirao da ponovo okrenu broj iskusnog veziste. Vidi u Luki Miloš Milojević stožera ekipe, nekog ko će imati jak uticaj u svlačionici.

Neće Luka Milivojević biti jedini Srbin u timu Miloša Milojevića. Standardan na poziciji levog beka je nekadašnji omladinac Crvene zvezde i prvotimac Radničkog David Petrović.

Pre Al Nasra Luka Milivojević je sa uspehom igrao za Al Šabab iz Dubaija. Očigledno je da mu je prija da u jeseni karijere igra na Bliskom istorku.

Iza rođenog Kragujevčanina je impresivna karijera. Posle Radničkog i Rada, igrao je u teškim vremenima za Crvenu zvezdu. Put ga je preko Anderlehta odveo u Olimpijakos i zatim Kristal Palas gde je godinama bio jedan od najboljih igrača.