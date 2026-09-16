Luka Milivojević ponovo u Emiratima! Treniraće ga Miloš Milojević
Vreme čitanja: 1min | sre. 16.09.26. | 12:08
Iskusni vezista danas potpisuje za Al Nasr
Bilo je šaputanja da bi Luka Milivojević na impresivan način mogao da završi karijeru i ponovo potpiše za Olimpijakos. Međutim, kockice se nisu posložile, pa će nekadašnji vezista Crvene zvezde uskoro ozvaničiti saradnju sa Al Naserom iz Dubaija. Vest je prvi preneo Informer, uz dodatak da će kompletan posao biti završen u toku današnjeg dana, i da će bivši reprezentativac Srbije potpisati jednogodišnji ugovor.
Luka Milivojević se praktično vraća u klub za koji je igrao prethodne takmičarske godine. Posle isteka ugovora sa Al Naserom, Luka Milivojević je trenirao samostalno, osluškivao ponude, na kraju se odlučio da ponovo obuče dres jednog od najpopularnijih klubova u Emiratima.
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Veliku ulogu odigrao je i nekadašnji trener Crvene zvezde Miloš Milojević. Mladi stručnjak je kod poslodavaca insistirao da ponovo okrenu broj iskusnog veziste. Vidi u Luki Miloš Milojević stožera ekipe, nekog ko će imati jak uticaj u svlačionici.
Neće Luka Milivojević biti jedini Srbin u timu Miloša Milojevića. Standardan na poziciji levog beka je nekadašnji omladinac Crvene zvezde i prvotimac Radničkog David Petrović.
Pre Al Nasra Luka Milivojević je sa uspehom igrao za Al Šabab iz Dubaija. Očigledno je da mu je prija da u jeseni karijere igra na Bliskom istorku.
Iza rođenog Kragujevčanina je impresivna karijera. Posle Radničkog i Rada, igrao je u teškim vremenima za Crvenu zvezdu. Put ga je preko Anderlehta odveo u Olimpijakos i zatim Kristal Palas gde je godinama bio jedan od najboljih igrača.