Stadion svetlosti čekao na Evropu duže od pola veka, karte planule
Vreme čitanja: 5min | sre. 16.09.26. | 12:29
Sanderlend posle sezone 1973/1974 prvi put na međunarodnoj sceni večeras (21.00) protiv AZ Alkmara. Biće svih 48.707 navijača
Nema mnogo žitelja Sanderlenda koji se sećaju davne sezone 1973/1974. kada su Crne mačke poslednji put igrale neko od međunarodnih takmičenja. Bio je to tada Kup pobednika kupova. Više od pola veka tame na Stadionu svetlosti, koji će večeras (21.00) dočekati svoje miljenike na startu Lige Evrope protiv AZ Alkmara, do prošle nedelje lidera Eredivizije (PSV preuzeo čelo).
Dugo je tim sa severa Engleske tavorio, bio čak i trećeligaš, a po povratku u Premijer ligu prethodnog leta bio je sjajan u povratničkoj misiji u najboljem društvu engleskog fudbala. Sedmo mesto donelo mu je Ligu Evrope.
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Jedan od retkih koji ima evropski pedigre jeste kapiten Crnih mačaka, Švajcarac Granit Džaka.
“Bavite se fudbalom da biste igrali u Evropi i Ligi šampiona. To je deo izazova. Naravno da je malo ko to očekivao od nas. Ljudi nisu verovali, ali smo uspeli. Ovo je za nas bonus, jer je Premijer liga i dalje prioritet, ali napad na osvajanje Lige Evrope je izazov za nas. Dvaput sam igrao finale Lige Evrope i oba puta bio poražen (prim. aut. sa Arsenalom i Bajer Leverkuzenom). Zato je moj san da se plasiram u još jedno finale i da ga osvojim sa Sanderlendom“, rekla je radilica Sanderlenda na sredini terena.
U Sanderlendu je euforija, stadion je rasprodat, biće svih 48.707 navijača. Svi željno čekaju izlazak u Evropu.
Sanderlendu AZ Alkmar dolazi u gustom rasporedu. Pre četiri dana je upisao poraz na svom terenu od Arsenala (0:2) u domaćem šampionatu, pred odlazak u Mančester na noge Sitiju u nedelju. Menadžer Crnih mačaka Režis Le Bris kaže da je privilegija što je pomogao klubu da se vrati u Evropu.
„To pokazuje da je ovaj klub u punom zamahu. Napredujemo korak po korak. To je sjajno za igrače, naše navijače, zajednicu… Ovo je poseban trenutak za sve nas, jer smo naporno radili da dođemo u ovu poziciju. Ovo je još jedno uzbudljivo putovanje“, rekao je menadžer Sanderlenda i veruje da će njegov tim moći da igra dobro na oba fronta.
„Možemo da budemo jaki u oba takmičenja. Sada nam treba više od 11 igrača, duža klupa, i mislim da smo to uradili ovog leta. Nema umora zbog gustog rasporeda, sezone je tek počela, pa je energija na zavidnom nivou“, istakao je Režis.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
18.45: (4,90) Ararat Jermenija (3,60) Sparta Prag (1,67) MOZZART RELAX
18.45: (3,90) Omonija (3,45) Selta (1,97)
21.00: (2,30) Milan (3,45) Benfika (3,05) MOZZART RELAX
21.00: (2,85) Anderleht (3,50) Lion (2,40)
21.00: (1.10) Bajer Leverkuzen (11,0) Celje (18,0)
21.00: (1,45) Olimpijakos (4,40) Jagjelonija (7,25) MOZZART RELAX
21.00: (3,90) Šturm (3,60) Ren (1,92) MOZZART RELAX
21.00: (1,58) Sanderlend (4,00) AZ Alkmar (5,90)
21.00: (3,60) Hapoel Ber Ševa (3,45) Dinamo Zagreb (1,95) MOZZART RELAX
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama