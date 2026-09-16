Stadion svetlosti čekao na Evropu duže od pola veka, karte planule

Nema mnogo žitelja Sanderlenda koji se sećaju davne sezone 1973/1974. kada su Crne mačke poslednji put igrale neko od međunarodnih takmičenja. Bio je to tada Kup pobednika kupova. Više od pola veka tame na Stadionu svetlosti, koji će večeras (21.00) dočekati svoje miljenike na startu Lige Evrope protiv AZ Alkmara, do prošle nedelje lidera Eredivizije (PSV preuzeo čelo).

Dugo je tim sa severa Engleske tavorio, bio čak i trećeligaš, a po povratku u Premijer ligu prethodnog leta bio je sjajan u povratničkoj misiji u najboljem društvu engleskog fudbala. Sedmo mesto donelo mu je Ligu Evrope.