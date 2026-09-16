PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Katalonska mašina je podmazana za Santander
Vreme čitanja: 1min | sre. 16.09.26. | 11:36
Pročitajte nekoliko predloga za 16. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Celjski Grofovi pokazali su minulih sezona da ih nipošto ne treba potcenjivati, a krajem avgusta za „dlaku“ im je izmakao plasman u Ligu šampiona. Naravno, Leverkuzen je bez dileme favorit, čak i kada brlja u domaćem prvenstvu. Kec dolazi uz bar po gol u svakom poluvremenu.
Mozzart kombinazzije
Austrijski vicešampion otvorio je novu kampanju ispod očekivanja. Istina, Šturmovi rezultati su solidni, ali belo-crni mogu i moraju mnogo bolje (3-2-1). Ren je izuzetno opasan, vezao je tri prvenstvene pobede i umeće da se okoristi u Gracu. Birajte između dvojke i X2&GG.
Konačan ishod
Duel dva bivša šampiona Starog kontinenta jedan je od najzanimljivijih u prvom kolu Lige Evrope, a pritom se nalazi u Mozzart RELAX ponudi. Pomenuto ne znači da se imalo dvoumimo oko ishoda (izuzetno isplativi kec). Ne samo da se Milan pojačao, nego je na klupu zaseo Portugalac Ruben Amorim, koji odlično poznaje Benfiku.
Konačan ishod
Pristalice Aston Vile neraspoložene su dočekale septembar. Pobeda na gostovanju Klub Brižu u 1. kolu LŠ malo im je vratila optimizam, ali je usledio novi neuspeh. Od poslednjeg susreta ova dva kluba prošlo je četvrt veka, a povratnik u elitu doživeće poraz bez obzira na sve. Ako gost povede sa dva gola razlike Mozzart RELAX vam garantuje prolazak ishoda.
Konačan ishod
Raspoloženi golman LDU-a Gonzalo Valje sprečio je Palmeiras da odnese u revanš mnogo bolji rezultat nego što je 1:0. Ovako će biti na mukama protiv rivala koji u ovom takmičenju dve i po godine nije poražen na svom terenu. Ipak, razmislite o dvojci ili bar kombinaciji X2&0-3.
Konačan ishod
Dušan Đorđević, bivši selektor mlade reprezentacije Srbije i nekadašnji trener više klubova Mozzart Bet Superlige, preuzeo je Rudar kada je njegov kolega Slavoljub Bubanja morao da napusti Pljevljake zbog porodičnih obaveza. Gosti u meč ulaze sa dva remija i sve je moguće.
Konačan ishod
Nezadovoljstvo Hulijana Alvareza, koji je celog leta (neuspešno) pokušavao da izdejstvuje transfer u Barselonu odrazilo se na atmosferu u Atletiku, koji je ipak favorit na utakmici koja se nalazi u Mozzart RELAX ponudi. Čolo Simeone je “stari vuk” i umeće da podigne ekipu i povede je do trijumfa pred nedeljni gradski derbi sa Realom.
Konačan ishod
Svi aduti su na strani aktuelnog prvaka, počev od snage, preko tradicije do forme. Santanderu preostaje samo da što skuplje „proda kožu“, a s obzirom na to da i jedni i drugi gaje izrazito napadački fudbal bilo bi čudo da ne dođe 4+. Naravno, isto važi i za Mozzart RELAX.
Mozzart kombinazzije