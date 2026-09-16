Vojvodina praktično dogovorila prodaju Barosa za 1.000.000! Pojavio se problem sa strancima
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 12:25
Makabi iz Haife morao da odustane od posla, jer je štoper Pedrao ostao u klubu
Mnogo se pričalo prethodnih šest meseci o levom beku Vojvodine Lukasu Barasu. Postao je iskusni Brazilac ličnost prvog reda u ovdašnjem fudbalu, posle saznanja da ga je u neformalnim razgovorima hvalio selektor Veljko Paunović i čak ispitivao teren o potencijalnom pozivanju Barosa u reprezentaciju Srbije.
Iako trenutno nije u prvom planu kod trenera Marka Savića, može se reći da je Baros odlična investicija Vojvodine. Doveden je za 150 hiljada evra iz portugalskog Rio Avea. Potvrdio se na srpskim terenima, igrao odličan fudbal u eri Miroslava Tanjge. Međutim, sjaj Petra Sukačeva, i problem Novosađana sa bonus igračima, usmerio je Barosa na klupu za rezervne igrače.
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Kada tome dodamo da Barosu ističe ugovor narednog leta, i da su Novosađani u ovom prelaznom roku imali poslednju priliku da ga prodaju za velike novce, jasno je zašto je Baros bio blizu odlaska u inostranstvu.
Tačnije, ne blizu nego jednom nogom u Makabiju iz Haife. Prema saznanjima Mozzart Sporta čelnici Vojvodine su posle nekoliko dana pregovora postigli preliminarni dogovor sa Makabijem oko prodaje brazilskog levog beka. Vošina potraživanja su bila znantno veća, ali je na kraju postignuto kompromisno rešenje. Makabi i Voša su se našli na cifri od milion evra.
Sve je ukazivalo da će se Baros ukrcati u avion i krenuti put Izraela. Međutim, na žalost sve tri strane došlo je do zastoja. Imali su ideju o Haifi da prodaju brazilskog štopera Pedraa i tako oslobode mesto za novog stranca. Pedrao je trebalo da pređe u drugi klub, aliposao nije realizovan. Samim tim morali su Izraelci da odustanu od Barosa.
Na prethodna četiri meča u prvenstvu Baros je odigrao samo 49 minuta.Jasno je da će teško dobiti minutažu u konkurenciji Petra Sukačeva.