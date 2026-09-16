Vojvodina praktično dogovorila prodaju Barosa za 1.000.000! Pojavio se problem sa strancima

Kada tome dodamo da Barosu ističe ugovor narednog leta, i da su Novosađani u ovom prelaznom roku imali poslednju priliku da ga prodaju za velike novce, jasno je zašto je Baros bio blizu odlaska u inostranstvu.

Tačnije, ne blizu nego jednom nogom u Makabiju iz Haife. Prema saznanjima Mozzart Sporta čelnici Vojvodine su posle nekoliko dana pregovora postigli preliminarni dogovor sa Makabijem oko prodaje brazilskog levog beka. Vošina potraživanja su bila znantno veća, ali je na kraju postignuto kompromisno rešenje. Makabi i Voša su se našli na cifri od milion evra.

Sve je ukazivalo da će se Baros ukrcati u avion i krenuti put Izraela. Međutim, na žalost sve tri strane došlo je do zastoja. Imali su ideju o Haifi da prodaju brazilskog štopera Pedraa i tako oslobode mesto za novog stranca. Pedrao je trebalo da pređe u drugi klub, aliposao nije realizovan. Samim tim morali su Izraelci da odustanu od Barosa.

Na prethodna četiri meča u prvenstvu Baros je odigrao samo 49 minuta.Jasno je da će teško dobiti minutažu u konkurenciji Petra Sukačeva.