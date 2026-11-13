Hrvatsko viđenje: Nama takav penal ne bi bio sviran… Bilić: Preveliki smo da bismo se ponosili porazom

Ne samo igračima, nego i selektoru Slavenu Biliću. Stava je da je jedanaesterac prelako dosuđen, no prvo je prozborio koju o samoj utakmici, ili bolje rečeno utakmicama protiv Engleza u Ligi nacija.

„Dobro smo igrali, osećaj je sličan onom nakon Španije. Mi smo preveliki da bismo se ponosili porazom. Ali, moramo odvojiti rezultat od izvedbe. Zaslužili smo puno više od minimalnog poraza. Moram da čestitam igračima, jer nakon 0:7 nije bilo jednostavno doći na Vembli i odigrati ovako karakternu utakmicu i s inicijativom kakvu smo imali“, rekao je Slaven Bilić.

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Potom je Slaven Bilić prešao na sporan detalj iz drugog poluvremena. Konstantno je tokom utakmice razgovarao sa sudijama…

„Nije to bilo ništa burno. Popričao sam sa susijama, rekao sam im svoje mišljenje. Imao sam dobar odnos s četvtim sudijom tokom utakmice, tražio sam u nekoliko navrata faul za nas, a on bi mi rekao da je to premekano. No, ono što sam video kod penala mi je izgledalo malo i tanko, po meni je premekan, domaćinski penal“.