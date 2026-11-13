Hrvatsko viđenje: Nama takav penal ne bi bio sviran… Bilić: Preveliki smo da bismo se ponosili porazom
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 09:01
„Ne mogu da se otmem utisku da nama takav jedanaesterac ne bi bio dosuđen“, kaže Nikola Vlašić
Pamtiće u Hrvatskoj zauvek onu pobedu u polufinalu Mundijala protiv Engleske i golove Ivana Perišića i Marija Mandžukića. Ipak, od tada je podosta prošlo, a u poslednjih nekoliko meseci ostrvska reprezentacija im je nanela tri poraza u isto toliko utakmica. Zaboleo ih je onaj na Svetskom prvenstvu, danima su brideli obrazi zbog sedmice u Rijeci, a sinoć je stigao novi.
Engleska je na Vembliju izašla na kraj sa Hrvatima, a pobedonosni pogodak delo je Harija Kejna. Skrivio je jedanaesterac Ivan Smolčić, a Zlatna lopta ga je realizovala. I taj detalj koji je prethodio pogotku najboljeg engleskog napadača ljudima u sastavu Vatrenih malo bode oči…
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Ne samo igračima, nego i selektoru Slavenu Biliću. Stava je da je jedanaesterac prelako dosuđen, no prvo je prozborio koju o samoj utakmici, ili bolje rečeno utakmicama protiv Engleza u Ligi nacija.
„Dobro smo igrali, osećaj je sličan onom nakon Španije. Mi smo preveliki da bismo se ponosili porazom. Ali, moramo odvojiti rezultat od izvedbe. Zaslužili smo puno više od minimalnog poraza. Moram da čestitam igračima, jer nakon 0:7 nije bilo jednostavno doći na Vembli i odigrati ovako karakternu utakmicu i s inicijativom kakvu smo imali“, rekao je Slaven Bilić.
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Potom je Slaven Bilić prešao na sporan detalj iz drugog poluvremena. Konstantno je tokom utakmice razgovarao sa sudijama…
„Nije to bilo ništa burno. Popričao sam sa susijama, rekao sam im svoje mišljenje. Imao sam dobar odnos s četvtim sudijom tokom utakmice, tražio sam u nekoliko navrata faul za nas, a on bi mi rekao da je to premekano. No, ono što sam video kod penala mi je izgledalo malo i tanko, po meni je premekan, domaćinski penal“.
Teško je i Nikoli Vlašiću na stomak pao pomenuti penal, ne može da ga svari. Možda i bi da je kriterijum identičan za sve, ali po njegovoj oceni nije. Takav se Hrvatskoj ne bi svirao.
„Bili smo dobri, imali smo malo previše respekta prema njima, a onda smo se, kada smo primili gol, oslobodili. Na kraju taj penal... Ne mogu da se otmem utisku da nama takav jedanaesterac ne bi bio dosuđen. Pokazali smo da možemo da igramo sa svima i da je ona predstava s Rujevice bila samo loš dan“, zaključio je hrvatski ofanzivac.