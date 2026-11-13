Zvanično: Bez izbora na Terazijama, FSS čeka da mu o sudbini odlučuju Fifa i Uefa

Prema saopštenju FSS…

“U četvrtak, 12. novembra u kasnim popodnevnim satima, u Fudbalski savez Srbije stigao je dopis koji su zajedno potpisali generalni sekretar FIFA i generalni sekretar UEFA u kom konstatuju da nisu ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine u navedenom terminu i da je istu potrebno otkazati. U tom smislu, obaveštavamo vas da se sednica Skupštine zakazana za 14. novembar, usled navedenih razloga, neće održati”.

Šta dalje?

“Nadalje, u istom pismu generalni sekretari FIFA i UEFA najavili su da će u veoma kratkom roku poslati još jedan dopis sa daljim tumačenjima i koracima koje je neophodno sprovesti u cilju prevazilaženja trenutne situacije. Fudbalski savez Srbije će javnost blagovremeno obaveštavati o svim daljim koracima”.

Fudbalski savez Srbije će u stvari obaveštavati javnost o onome što će odlučivati Uefa i Fifa. Kad smo već mi u Srbiji bili nesposobni za tako nešto.

A, šta u praksi ovo znači? Priprema terena za izbore na svim nivoima. Jer sa dosadašnjim delegatima niko ozbiljan neće da sarađuje. Što znači da će fudbalska Srbija morati da bude strpljiva. Dok se promene ljudi u lokalnim, pa opštinskim i regionalnim savezima, pre no što uopšte dođemo do izbora za delegate u Skupštini FSS i na kraju predsednika… Potrajaće to mesecima.