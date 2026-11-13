Dajte malo tog srpskog inata: Bez pola tima, selektora, publike, sa lošim nizom na leđima...

A, taj sastav neće imati ni selektora na klupi. Veljko Paunović je dobio crveni karton na utakmici protiv Holandije u Ajndhovenu zbog protesta. Naći će se već modalitet kako će davati uputstva igračima, ali to neće biti sa klupe, niti će moći u svlačionicu.

Neće biti ni publike na tribinama. Dobro, da budemo pošteni, navijači se ni do sada nisu proslavili brojnošću, niti podrškom, uz sve poštovanje onima koji su bili na tribinama protiv Grčke i Holandije. Verovatno bi večeras protiv Nemačke bilo više ljudi, došli bi makar da vide Jirgena Klopa, kao što su punili tribine kada su dolazili Englezi ili Kristijano Ronaldo. Biće graje 5.000 dece na Marakani, čisto da se ne čuje kako se dozivaju igrači po terenu. Mada, koliko su puta poslednjih godina igrali pred praznim tribinama što zbog kazni, što zbog korone, više je pitanje kako bi se Orlovi snašli da zateknu 50.000 gledalaca na stadionu.

Tu je i još jedna stvar koja stoji na ramenima fudbalerima Srbije pred ovaj meč: najcrnji rezultatski niz u novijoj istoriji domaćeg fudbala. Srbija je u 2026. godini dobili samo jednu od osam utakmica, a izgubila je čak šest zaredom. Jesu neke bile prijateljske, pa ne bole mnogo, ali ume da bude problem kada se uđe u agoniju poraza kako da se iz nje ekipa iskobelja. Ne pomaže ni to što su naredna dva susreta protiv uvek za nas jake Nemačke i protiv Grčke koja doživljava fudbalsku renesansu, a koja je počela baš u Beogradu.