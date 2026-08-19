Herojski bod Smedereva: Golman isključen u 3. minutu, junak utakmice – golman

Utakmica je krenula šokantno za Smederevo: Čakovan je napravio kardinalnu grešku, glavom je vratio kratku loptu ka golmanu, Mirković je izleteo sa gola i “pokupio” Milinkovića ispred šesnaesterca. Direktan crveni karton, igrač manje za goste, a Čakovan je izašao iz igre da bi ušao rezervni golman Knežević.

Logično je da je utakmica posle toga izgledala kao igra viktorije. Metalac je imao mnogo veći posed lopte, Smederevo je stalo na svoju polovinu, ređali su se napadi, šanse, šanse… Knežević je odbrani pokušaj Kaličanina uz prvu stativu, pa pokučaj Milojevića tri minuta kasnije, a fantastična je bila odbrana iz 24. minuta, kada je Ognjenu Lukoviću “skinuo” zicer sa peterca.

Posle toga je Luković iz Smedereva, Strahinja, imao najbolju šansu za goste, bio je sebičan i tukao iskosa preko gola, a odmah na drugoj strani se ponovo Luković iz Metalca, Ognjen, našao u kolosalnoj prilici, koju je opet Knežević odbranio.

Već do poluvremena je počela nervoza da se uvlači u redove Milanovčana, jer nikako nisu uspevali da brojčanu prednost pretvore u gol. Svakom novom odbranom Kneževića raslo je samopouzdanje Smederevo, a kopnila odlučnost domaćeg tima.

Nizali su se pokušaji Metalca, na kraju ih je bilo 18. Nijedan nije završio iza leđa Damjana Kneževića, koji je u 82. minutu poput hokejaškog golmana odbranio udarac sa peterca i tu stavio tačku na sve udarce domaćeg tima.

A, potpuni šok za Milanovčane je mogao da usledi u poslednja tri minuta utakmice, kada je Smederevo imalo dve kontre za pobedu, da krunišu ovaj junački podvig…

METALAC – SMEDEREVO 0:0

Stadion: Metalac

Sudija: Nikola Čekićević

Crveni karton: Mirković (Smederevo) 3. minut

METALAC: Premović, Mijailović, Milićević, Tešić, Kaličanin (od 77. Egeoluoha), Vukašinović, Puzović (od 46. Lazarević), Milojević, Milinković (od 77. Vrbić), Đorđević (od 61. Entim), Luković.

SMEDEREVO: Mirković, Luković, Oreščanin, Vranjanin, Petkoski Cimbaljević, Mitrović, Karajičić, Rmuš (od 80. Milunović), Kodžić (od 88. Džozef), Čakovan (od 4. Knežević), Hodžić (od 88. Spiridonović).

MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO

Sreda

OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)

/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/

Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)

/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/

Bor - Voždovac 2:2 (1:1)

/Milićević 8 pen, 51 - Ju 29, Nedović 90+2 /

Javor - Jedinstvo Ub 3:0 (2:0)

/Radonjić 23, Aćimović 39ag, Kande 57/

Teleoptik - Napredak 1:1 (0:0)

/Makević 90+7 - Krstić 51 pen/

Borac .- Proleter 023 2:1 (0:0)

/Đurić 61, Jusuf 95 - Ilić 52/

Metalac - Smederevo 1924 0:0

TSC - Spartak U TOKU