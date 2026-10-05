BiH ulazi u novu eru: Više nema Džeka, neće igrati ni Leva, a računica u Ligi nacija je jasna

I upravo je u tome posebnost ovog susreta. Džeko više nije tu. Robert Levandovski takođe neće biti na terenu zbog toga što je zaradio suspenziju u prošlom duelu protiv Rumuna. Dva čoveka koja su godinama bila sinonim za reprezentacije BiH i Poljske večeras će utakmicu gledati sa strane, ali njihovo odsustvo samo dodatno otvara pitanje: ko će preuzeti odgovornost kada nestane sigurnost koju su donosili najveći?

ZMAJEVI BEZ DŽEKA ULAZE U NOVU ERU

Edin Džeko je u petak protiv Švedske odigrao poslednju reprezentativnu utakmicu. Bilino polje mu je priredilo oproštaj kakav dolikuje kapitenu, rekorderu i čoveku koji je gotovo dve decenije bio lider reprezentacije.

Sada počinje ono što će biti jedno od najvećih pitanja Barbarezove ere – kako izgleda BiH kada u napadu više nema Dijamanta?

Odgovor će morati da daju Ermedin Demirović, Haris Tabaković, Jovo Lukić i ostali ofanzivci. Demirović je već dugo jedan od najvažnijih napadačkih aduta, iako njegova igra u nacionalnom timu nije ni blizu one koju pruža u Bundesligi. Tabaković donosi drugačiji profil, dok mlađi igrači poput Kerima Alajbegovića i Esmira Bajraktarevića predstavljaju ono što bi trebalo da bude budućnost Zmajeva.

OD VARŠAVE DO ZENICE – PET BODOVA I PRILIKA ZA ISKORAK

(©Reuters)

BiH je Ligu nacija otvorila upravo protiv Poljske. U Varšavi nije bilo golova, ali je Barbarezova ekipa osvojila vredan bod. Tri dana kasnije usledio je možda i najbolji rezultat ovog ciklusa – pobeda nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4:2. Na Bilinom polju potom je stigao remi sa Švedskom 1:1, u utakmici koja će ostati zapamćena pre svega po Džekovom oproštaju.

Zmajevi tako posle tri kola imaju pet bodova i još ne znaju za poraz. Poljska je na četiri, dok Švedska sa sedam drži prvo mesto.

Računica je jasna.

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Pobeda bi BiH odvela na osam bodova i ozbiljno je uključila u borbu za prvo mesto. Remi bi ostavio Poljsku iza Zmajeva, ali bi Šveđanima omogućio da zadrže određenu prednost. Poraz bi, s druge strane, potpuno zakomplikovao situaciju. A upravo zato Barbarez ne krije šta želi.

„Tabela se može fino čitati, ali nisam ljubitelj tih stvari, jer pored ove imamo još dve utakmice i svašta se tu može desiti i za prvo i za drugo i za treće mesto. Imamo svi utakmice međusobno, mi imamo protiv Poljske, Šveđane u Švedskoj i Rumune kući i nije to nimalo jednostavno. Vidimo u svim utakmicama i pre dva dana i Rumunija u Poljskoj da u prvih 20 minuta od strane Rumunije da to nije bilo nimalo loše. Posle crvenog kartona je potpuno druga situacija na terenu. Mi na sreću nemamo povređenih tako da možemo da igramo u punom kapacitetu, nemamo kažnjenih, spekulacije ćemo ostaviti nakon utakmice. Ako odradimo ono što smo se dogovorili, onda može biti veliki korak ka ta prva dva mesta“, rekao je selektor Zmajeva.

POLJSKA STIŽE BEZ NAJVEĆEG ADUTA

Sa druge strane, Poljska u Zenicu stiže bez Roberta Levandovskog. I to nije mala stvar. Kapiten Poljske je protiv Rumunije postigao het-trik u velikoj pobedi od 6:0, ali je u tom susretu dobio drugi žuti karton u Ligi nacija i zbog suspenzije neće igrati u Zenici. Sam Levandovski je nakon utakmice priznao da žali zbog kartona koji ga je izbacio iz narednog duela.

Poljaci, međutim, u Zenicu ne dolaze da se predaju. Naprotiv. Pobeda nad Rumunijom vratila im je samopouzdanje nakon poraza od Švedske 1:3, a selektor Jan Urban i dalje na raspolaganju ima ozbiljan kvalitet. Tu su Pjotr Zjelinski, Sebastijan Šimanski, Nikola Zalevski, Meti Keš, Jakub Kivior, Jan Bednarek...

(3.00) Bosna i Hercegovina (3.40) Poljska (2.35) MR

Posebno će biti zanimljivo videti ko će preuzeti mesto centralnog napadača. Prema poslednjim najavama iz Poljske, najveće šanse ima Mateuš Zukovski, dok se kao jedna od opcija nameće i Karol Sviderski.

Drugim rečima – Poljska jeste bez Levandovskog, ali nije bez oružja.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 4. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 2

20.45: (2.50) Severna Irska (3.05) Gruzija (3.10)

20.45: (2.65) Ukrajina (3.10) Mađarska (2.85)