Hetafe bez standardnog veziste protiv Partizana
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Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 18:02
Mario Martin otpao zbog povrede
Nadaju se u Partizanu da se renovirani tim Hetafea nije još dovoljno uigrao, pa da bi mogao na tu kartu da pojuri povoljan rezultat večeras u Madridu. A, ohrabrujuća vest za crno-bele je stigla nekoliko sati pre početka utakmice: španski tim će igrati bez standardnog veziste Marija Martina.
Kako su objavili španski mediji, Martin se povredio na utakmici protiv Alavesa minulog vikenda, pa iako se verovalo da će biti spreman za meč sa Partizanom, danas je zaključeno da neće moći da se stavi na raspolaganje treneru Hozeu Bordalasu.
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Martin je bio prošle sezone standardan prvotimac Hetafea, odigrao je 37 utakmica, postigao četiri gola, dok je za dva asistirao. U pitanju je igrač koji je prošao školu Real Madrida, prvo je igrao za Hetafe kao pozajmljen igrač, da bi ga klub posle toga otkupio.
Lokalni mediji pišu da je Mario Martin povredio butni mišić, tako da je neizvesno da li će moći da igra i za vikend utakmicu španskog prvenstva.