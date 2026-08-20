Hetafe bez standardnog veziste protiv Partizana

Nadaju se u Partizanu da se renovirani tim Hetafea nije još dovoljno uigrao, pa da bi mogao na tu kartu da pojuri povoljan rezultat večeras u Madridu. A, ohrabrujuća vest za crno-bele je stigla nekoliko sati pre početka utakmice: španski tim će igrati bez standardnog veziste Marija Martina.

Kako su objavili španski mediji, Martin se povredio na utakmici protiv Alavesa minulog vikenda, pa iako se verovalo da će biti spreman za meč sa Partizanom, danas je zaključeno da neće moći da se stavi na raspolaganje treneru Hozeu Bordalasu.