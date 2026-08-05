Bajer dao 30.000.000 za naslednika Alehandra Grimalda
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 11:46
Migel Gutijerez potpisao je petogodišnji ugovor sa nemačkim klubom
Bajer Leverkuzen nije dugo čekao da pronađe naslednika Alehandra Grimalda koji je pojačao Atletiko iz Madrida. Nemački klub ozvaničio je dolazak Migela Gutijereza iz Napolija, a 25-godišnji levi bek potpisao je ugovor do leta 2031. godine.
Prema navodima nemačkih medija, transfer je vredan 26.000.000 evra, dok bi uz bonuse mogao da dostigne i 30.000.000. Time će Španac postati sedmo najskuplje pojačanje u istoriji Bajera, a ukoliko budu aktivirani svi bonusi, mogao bi da se probije i među pet najvećih ulaznih transfera kluba.
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Gutijerez je prošlog leta stigao u Napoli iz Đirone za 18.000.000 evra, ali nije uspeo da ponovi partije koje su ga prethodno svrstale među najbolje leve bekove La Lige. Ipak, često je bio izbor Antonija Kontea, upisao je 36 nastupa u svim takmičenjima i zabeležio po gol i asistenciju, dok je Napoli sezonu završio kao vicešampion Italije.
U Leverkuzenu veruju da španski defanzivac može da se vrati na nivo iz dana provedenih u Đironi, zbog čega nisu oklevali da izdvoje ozbiljnu sumu za njegov potpis.
Sportski direktor Bajera Simon Rolfes istakao je da je Gutijerez od samog početka bio prvi izbor kluba.
„Migel Gutijerez je tehnički kvalitetan i ofanzivno orijentisan defanzivac koji se odlično uklapa u naš tim. On je bio naša apsolutno prva želja za ovu poziciju.“
Ni španski fudbaler nije krio zadovoljstvo zbog prelaska u Bundesligu.
„Bajer me je impresionirao u prethodnim godinama i ima odličnu reputaciju u Italiji, ali i u mojoj domovini Španiji. Jedva čekam da zaigram u Bundesligi i želim da budem uspešan kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.“
Gutijerez je prošao omladinsku školu Real Madrida, za čiji je prvi tim upisao devet nastupa. Nosio je dres svih mlađih selekcija Španije, sa reprezentacijom do 19 godina osvojio je Evropsko prvenstvo 2019. godine, dok je pretprošlog leta sa selekcijom do 23 godine stigao i do zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.