Bajer dao 30.000.000 za naslednika Alehandra Grimalda

Bajer Leverkuzen nije dugo čekao da pronađe naslednika Alehandra Grimalda koji je pojačao Atletiko iz Madrida. Nemački klub ozvaničio je dolazak Migela Gutijereza iz Napolija, a 25-godišnji levi bek potpisao je ugovor do leta 2031. godine.

Prema navodima nemačkih medija, transfer je vredan 26.000.000 evra, dok bi uz bonuse mogao da dostigne i 30.000.000. Time će Španac postati sedmo najskuplje pojačanje u istoriji Bajera, a ukoliko budu aktivirani svi bonusi, mogao bi da se probije i među pet najvećih ulaznih transfera kluba.