Gosti iz Španije su u uvodnim minutima pokušali da nametnu dominaciju kroz posed i zaprete preko bokova, ali je Mikaridze upisao dve odlične intervencije, nakon čega je inicijativa postepeno prešla na stranu domaćina. Presudan trenutak prvog poluvremena dogodio se posle akcije započete ispucavanjem domaćeg golmana i loše reakcije odbrane Hetafea. Kobuladze je iskoristio odbitak nakon što je Sorija odbranio prvi pokušaj i zatresao mrežu za vođstvo Iberije.

Bordalas je u nastavku reagovao uvođenjem Enesa Unala, Mangale i Zaida, ali su Gruzini odmah na startu drugog dela opasno zapretili preko Džaganije i Kardave, pa je Sorija morao da spasava svoj tim. Situacija za Hetafe postala je još teža kada je rezervista Mangala za samo tri minuta zaradio dva žuta kartona - najpre zbog visoko podignute noge, a potom i zbog zaustavljanja kontranapada na sredini terena – ostavivši gostujuću ekipu sa igračem manje više od pola sata pre kraja.

I pored toga Hetafe je rizikovao, preko Nemanje Gudelja je stvorio jedinu pravu šansu, ali je Džindžolava izbacio loptu sa gol-linije i osigurao pobedu domaćina.

Liberec je najodgovorniji što Lugano, koji je u prva tri kola imao isto toliko pobeda, više nije u grupi timova sa besprekornim učinkom u Ligi konferencije – 2:0 (0:0).

Švajcarci su pokušali da zatvore puteve ka svom golu i iz kontranapada ugroze domaćina, ali im je to uspelo samo u prvih pola sata, posle čega im se igra potpuno raspala. Više nije bilo ni kvalitetne defanzive, a posebno ne opasnih akcija iz tranzicije. Prvi pogodak za domaćina u 70. minutu postigao je Martin Kedila, dok je konačan rezultat 15 minuta kasnije postigao Lamin Džavo.

LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO

Četvrtak

Kairat - Mjelbi 1:0 (1:0)

/Tapalov 14/

Ajaks - Tun 4:0 (2:0)

/Bunida 6, 70, Markos Leonardo 41Berhujs 89/

Bran - Orhus 1:4 (0:2)

/Kastro pen 51 - Beh 25, Gretarson 39, Čamče 56, Knudsen 60/

Brajton - Univerzitatea Krajova 4:0 (2:0)

/Osman 3, 63, De Kujper 33, Kostulas 61/

Egnatija - Linkoln Red Imps 2:1 (0:0)

/Albaneze 47, Medeiros 81 - Idrisi 79/

Harts - Monako 2:3 (2:2)

/Altena 15, Kerjota 44 - Balogun pen 25, 90+5 Diop 41/

Iberija 1999 - Hetafe 1:0 (1:0)

/Kobuladze 25/

Jablonec - Lugano 2:0 (0:0)

/Cedidla 70, Džavo 85/

Kauno Žalgiris - Riga 2:0 (0:0)

/Kalik 56, Debeljuh pen 61/

Pafos - Midtjiland 0:2 (0:1)

/Rajović 44, Gogorza 82/

21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)

21.00: (1,13) Braga (8,50) KuPS (17,0) – MOZZART RELAX

21.00: (4,40) CSKA Sofija (4,10) Trabzon (1,70)

21.00: (1,80) Frajburg (3,90) Tvente (4,00)

21.00: (2,25) Gent (3,60) Crvena zvezda (2,95) – MOZZART RELAX

21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)

21.00: (12,0) Inter Eskaldes (6,25) Kopenhagen (1,23) – MOZZART RELAX

21.00: (2,35) Nordsjeland (3,60) Panatinaikos (2,80)

***Kvote su podložne promenama