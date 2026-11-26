Hetafe kao da je zalutao u Ligu konferencije: Posle Lugana i Brajtona savladala ga i Iberija
Vreme čitanja: 4min | čet. 26.11.26. | 20:49
Španci nastavili sa razočaravajućim rezultatima (0:1), Lugano poražen u Češkoj od Jabloneca (0:2)
Kako koje kolo Lige konferencije odmiče, navijačima Partizana postaje sve žalije što ih je u plej-ofu Lige konferencije uz mnogo sreće eliminisao španski Hetafe, jer ekipa Hosea Bordalasa izgleda tako loše kao da je zalutala u treće po kvalitetu takmičenje na Starom kontinentu. Nakon poraza od Lugana i Brajtona, klub iz predgrađa Madrida izgubio je i u Tbilisiju od narednog protivnika Crvene zvezde – Iberije - 0:1 (0:1).
Klub iz Gruzije je apsolutno zasluženo stigao do istorijske pobede u ligaškoj fazi jednog evropskog takmičenja i potpuno ravnopravno se umešao u borbu za plasman u nokaut fazu takmičenja, pošto ima četiri boda. Sa druge strane, Hetafe je ostao na onom jednom bodu iz prvog kola, osvojenog protiv Univerzitatee iz Krajove, pa se nalazi pred eliminacijom, s obzirom na to da u poslednja dva kola igra protiv Inter Eskaldesa kod kuće i gostuje Ajaksu u Amsterdamu. Gruzini dočekuju Crvenu zvezdu 10. decembra, a nedelju dana gostuju Jablonecu.
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Gosti iz Španije su u uvodnim minutima pokušali da nametnu dominaciju kroz posed i zaprete preko bokova, ali je Mikaridze upisao dve odlične intervencije, nakon čega je inicijativa postepeno prešla na stranu domaćina. Presudan trenutak prvog poluvremena dogodio se posle akcije započete ispucavanjem domaćeg golmana i loše reakcije odbrane Hetafea. Kobuladze je iskoristio odbitak nakon što je Sorija odbranio prvi pokušaj i zatresao mrežu za vođstvo Iberije.
Bordalas je u nastavku reagovao uvođenjem Enesa Unala, Mangale i Zaida, ali su Gruzini odmah na startu drugog dela opasno zapretili preko Džaganije i Kardave, pa je Sorija morao da spasava svoj tim. Situacija za Hetafe postala je još teža kada je rezervista Mangala za samo tri minuta zaradio dva žuta kartona - najpre zbog visoko podignute noge, a potom i zbog zaustavljanja kontranapada na sredini terena – ostavivši gostujuću ekipu sa igračem manje više od pola sata pre kraja.
I pored toga Hetafe je rizikovao, preko Nemanje Gudelja je stvorio jedinu pravu šansu, ali je Džindžolava izbacio loptu sa gol-linije i osigurao pobedu domaćina.
Liberec je najodgovorniji što Lugano, koji je u prva tri kola imao isto toliko pobeda, više nije u grupi timova sa besprekornim učinkom u Ligi konferencije – 2:0 (0:0).
Švajcarci su pokušali da zatvore puteve ka svom golu i iz kontranapada ugroze domaćina, ali im je to uspelo samo u prvih pola sata, posle čega im se igra potpuno raspala. Više nije bilo ni kvalitetne defanzive, a posebno ne opasnih akcija iz tranzicije. Prvi pogodak za domaćina u 70. minutu postigao je Martin Kedila, dok je konačan rezultat 15 minuta kasnije postigao Lamin Džavo.
LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO
Četvrtak
Kairat - Mjelbi 1:0 (1:0)
/Tapalov 14/
Ajaks - Tun 4:0 (2:0)
/Bunida 6, 70, Markos Leonardo 41Berhujs 89/
Bran - Orhus 1:4 (0:2)
/Kastro pen 51 - Beh 25, Gretarson 39, Čamče 56, Knudsen 60/
Brajton - Univerzitatea Krajova 4:0 (2:0)
/Osman 3, 63, De Kujper 33, Kostulas 61/
Egnatija - Linkoln Red Imps 2:1 (0:0)
/Albaneze 47, Medeiros 81 - Idrisi 79/
Harts - Monako 2:3 (2:2)
/Altena 15, Kerjota 44 - Balogun pen 25, 90+5 Diop 41/
Iberija 1999 - Hetafe 1:0 (1:0)
/Kobuladze 25/
Jablonec - Lugano 2:0 (0:0)
/Cedidla 70, Džavo 85/
Kauno Žalgiris - Riga 2:0 (0:0)
/Kalik 56, Debeljuh pen 61/
Pafos - Midtjiland 0:2 (0:1)
/Rajović 44, Gogorza 82/
21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)
21.00: (1,13) Braga (8,50) KuPS (17,0) – MOZZART RELAX
21.00: (4,40) CSKA Sofija (4,10) Trabzon (1,70)
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***Kvote su podložne promenama