Dobro su u italijanskom klubu zapamtili kako su se tada proveli na Karaiskakiju i zamalo da opet prođu kao bos po trnju. Nisu, digao se Milan iz mrtvih, ustao je i stao na noge, a Kristijan Pulišić je iz voleja zakucao Rosonere i vratio ih u igru za direktan prolaz među osam najboljih u Ligi Evrope - 2:4 (1:0).

Mesto stradanja bio je Pirej za Milan pre osam godina. Imao je sve u svojim rukama, on je bio taj koji je u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope povlačio konce i zaigrao se Đenaro Gatuzo . Olimpijakos ga je tukao i izbacio. Grci su dalje prošli zbog bolje gol-razlike, a na ogradi kopa bila je razvijena poruka: sećaš li me se?

Po tankoj žici hodao je sastav Rubena Amorima, gledao je u ponor. Jedan pogrešan potez i sve bi bilo gotovo. Noga mu se nije omakla, a kao da je poruka sa početka, kada je dignuta koreografija, bilo izazivanje sudbine… Kada se sve završilo na radost Milana, tako bi moglo da se gleda, a sudbinu ne treba iskušavati. MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao Motaće se svima u Olimpijakosu šansa koju je propustio Lorenco Pirola u finišu prvog dela utakmice, možda bi nešto i promenila činjenica da je tada bolje reagovao, jer vrlo brzo Olimpijakos se našao u poziciji u kakvoj je mogao da bude da ju je tada iskoristio. Italijanski štoper je sredinom prvog dela trznuo glavom i loptu od prečke poslao u mrežu. Zapravo, ona se tamo odbila od leđa Majka Menjona.

I postalo je još teže po Rosonere kada je početkom drugog poluvremena Žota Silva, na dodavanje Rema Frojlera, duplirao rezultat. Toga trena je zahvaljujući Mozzart Relaxu prošao kec, ne samo dvojka, a u Milanu su se upalile crvene lampice. Treperile su i označavale uzbunu. Jer, da je ekipa Rubena Amorima izgubila, mogla bi da se pozdravi sa opcijom da direktno ode među najboljih osam u drugom po snazi evropskom takmičenju.

Milan je krenuo na sve ili ništa i dobio sve! Ruben Amorim je i pre drugog primljenog gola uvideo da je neophodno da menja i namirisao je da bi Kristijan Pulišić mogao da bude taj sa kojim će biti na dobitku. Ali, opet, nije ni imao previše izbora, jer veliki broj igrača italijanskog tima je povređen. Zbog zdravstvenih problema, primera radi, odsutni su bili Luka Modrić i Strahinja Pavlović. Američki ofanzivac bio je bitna karika, on je iz voleja zakucao Olimpijakos, ali je sve krenulo od Omarija Hačinsona. Englez je samo sedam minuta nakon drugog primljenog gola sam povukao loptu od centra, otarasio se čuvara i veoma lepim udarcem van kaznenog zatresao mrežu. Dao je ekipi adrenalinsku injekciju, a zvrk Alfađo Sise je ubacivanjem na drugu stativu uterao strah u kosti domaćinu. Preokret je mogao da se namiriše, Milan je napadao u talasima, kidisao je i Kristijan Pulišić mu je danas majstorski prekrojio sudbinu.