Promena na vrhu! Bornmut gadan i sa 10; Kabongo oživeo traumu Marka Silve i ponizio Benfiku
Vreme čitanja: 13min | čet. 26.11.26. | 20:45
Bornmut preokretom do pobede u Vigu. Uštopavn i Union
Veče iznenađenja u Ligi Evrope, barem kada govorimo o timovima koji su se šepurili tu negde pri vrhu Lige Evrope. I nema boljeg dokaza od debakla do sada savršene Benfike koja je na gostovanju kod Viktorije Plzenj, a ona je do sada savladala samo norveški Lilestrom, pretrpela težak brodolom i izgubila sa 0:4.
Koliko je to neočekivan rezultat najbolje svedoči to što su lisabonski Orlovi, prvi favoriti za osvajanje titule šampiona Lige Evrope, u prva četiri kola primili samo tri gola, koliko i večeras za 45 minuta. Četvrti su primili već u 46.
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Dobrim delom je to bila zasluga potpuno raštimovane odbrane gostujućeg tima, pre svih Alesandra Čirkatija, direktnog krivca za dva primljena pogotka i savršenog dokaza da novac nije uvek merilo kvaliteta, jer 23-godišnji Italijan je ove godine stigao iz Parme u 18.000.000 evra teškom transferu, a bar večeras je izgledao kao potpuni amater.
Mada ni ostali saigrači nisu briljirali, naprotiv. Dok su fudbaleri Viktorije izgledali kao da je pred 12.000 ljudi na Dosan Areni istrčala Barselona. Pre svih se to odnosi na kapitena Patrika Hrošovskog – strelca prvog i asistenta kod četvrtog gola – te Kristofa Kabonga.
Mladi Čeh od oca iz Konga i majke Ruskinje kod trećeg gola je zaličio na nekog brazilskog velemajstora pošto je ukrao loptu i stuštio se kroz trojicu protivničkih igrača za gol večeri (mada mu je solidnu konkurenciju napravio Princ Adu kod drugog pogotka). Da bi zatim na pas Hrošovskog ostavio Marka Silvu da se pita šta se to dođavola desilo sa Benfikom večeras?!
Ili da to pita Viktorijinog šefa Radoslava Kovača, koji je igrao za Slovan iz Libereca kada je Silva na trenerskom debiju na klupi Estorila 2013. izgubio sa 1:2. U stvari, baš je Kovač postigao pobedonosni gol, a sada je, 13 godina kasnije, ponovo bio koban za Silvu.
Benfika je tako prvo mesto preustila Bornmutu, još jednom timu koji je do ovog kola imao maksimalnih 12 bodova, a sada ima i 15, iako je na gostovanju u Vigu gubio sa 0:1 i pride zaostatak protiv Selte Jaga Aspasa jurio sa igračem manje.
Seltu smo namerno opisali kao Aspasovo vlasništvo, jer bez njega taj tim verovatno ne bi ni igrao u Evropi. I svakako ne bi uopšte došao u situaciju da se rva sa Bornmutom da nije bilo Aspasove majstorije iz 19. minuta kada je maestralnom parabolom Englezima poručio da im neće biti lako na Balaidosu.
Još kad je Bafode Dijakite samo koji minut kasnije đonom ušao u zglob Kuhaiba Drijueša i na VAR asistenciju dobio direktan crveni karton (prvo mu je sviran samo žuti) činilo se da će baš Selta uspeti da stane na put zahuktaloj četi Marka Rozea.
Jer iako je Bornmut očekivano diktirao ritam u uvodnih petnaestak minuta meča, posle tog isključenja Selta je preuzela kontrolu. Pored tog Aspasovog gola još dva su joj, opravdano doduše, poništena zbog ofsajda.
Ali kao po starom fudbalskom pravilu kada promašiš sve te šanse sledi kazna, a Bornmut je u takvom naletu samopouzdanja da je na početku drugog poluvremena na teren istrčao kao da on vodi i ima ne jednog nego dvojicu igrača više. Ta hrabrost mu se brzo vratila i Alvaro Rodrigez je glavom izjednačio uz 47. minutu.
I nije tu Bornmut stao, nego je sa desetoricom nastavio još jače i apsolutno zaslužio taj preokret, mada će verovatno biti polemike oko toga da li je Adrijan Trufer napravio faul kada je ukrao loptu Serhiju Kareiri i pokrenuo akciju koja je za posledicu imala gol Rajana koji je Bornmutu doneo desetu uzastopnu pobedu!
Pride ga učinio prvim engleskim klubom koji je sezonu u Evropi otvorio sa pet uzastopnih pobeda. Što je samo po sebi popriličan uspeh za klub skromnog međunarodnog renomea. Ali očigledno ogromnog kvaliteta kada govorimo o aktuelnom timu.
Bornmut dakle prvi, Bajer Leverkuzen se probio na drugo mesto, čekamo Ferencvaroš pala je Benfika, a i belgijski Union, koji je izgledao sjajno u uvodna četiri gola, dobijao Hapoel Ber Ševu, Viktoriju Plzej i Seltu, igrao nerešeno samo sa Real Sosijedadom, da bi danas jedva izvukao 2:2 protiv Leha.
Bornmut dakle prvi, Bajer Leverkuzen se probio na drugo mesto, čekamo Ferencvaroš pala je Benfika, a i belgijski Union, koji je izgledao sjajno u uvodna četiri gola, dobijao Hapoel Ber Ševu, Viktoriju Plzej i Seltu, igrao nerešeno samo sa Real Sosijedadom, da bi danas jedva izvukao 2:2 protiv Leha.
U stvari, ako je bilo nekog toliko hrabrog da je igrao na lidera prvenstva Poljske – i ako je igrao u Mozzartu – mogao je zahvaljujući Relaxu da zaokruži i dvojku, jer je Leh uhvatio Belgijance na spavanju i sa dva brza gola na krilima Luisa Palme (asistenta kod prvog i strelca drugog) poveo sa 2:0 već posle 19 minuta igre. Tek da ne bude da je slučajno na čelu Ekstraklase, iako je u Ligi Evrope zaista loš, pa je iz prva četiri kola uzeo samo bod.
Danas još jedan, mada je bolje reći da je ispustio dva. Jer ne samo da je vodio sa 2:0, nego je Union propustio priliku da u 29. minutu izjednači sa penala. Promašio je tada Raul Floruč, ali je baš on u 54. minutu vratio domaće u život. Na asistenciju Luisa Patrisa, koji je potom asistirao i Kevinu Rodrigezu za konačnih2:2. Mada Leh ovde može da bude i srećan što nije primio i treći.
LIGA EVROPE – 5. KOLO
Četvrtak
Olimpijakos - Milan 2:4 (0:1)
/Menjon 31ag, Žota Silva 49 - Hačinson 56, Sise 63, Pulišić 71, Moreira 95/
Olimpik Marselj - Levski 1:0 (1:0)
/Guiri 28pen/
Union Sen Žiloaz - Leh 2:2 (0:2)
/Floruč 54, K. Rodrigez 66 - Anjero 15, Palma 18/
Plzenj - Benfika 4:0 (3:0)
/Hrošovski 30, Adu 43, Kabongo 44, 46/
Dinamo Zagreb - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Tilamn 10, Kvansa 45/
Salcburg - Ararat 2:0 (0:0)
/Mazurek 47, Karlije 51ag/
Selta - Bornmut 1:2 (1:0)
/Aspas 19 - A. Rodrigez 47, Rajan 78/
Bešiktaš - Hapoel Ber Ševa (U TOKU)
21.00: (2,90) Sparta (3,70) AZ Alkmar (2,25)
21.00: (1,40) Ferencvaroš (5,30) Celje (6,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Hofenhajm (6,00) Šturm (7,00)
21.00: (2,15) Kristal Palas (3,90) Sosijedad (3,00)
21.00: (1,25) Lion (6,25) Lilestrem (10,0)
21.00: (4,40) Torense (4,30) Seltik (1,67) MOZZART RELAX
21.00: (1,18) Juventus (7,50) Omonija Nikozija (13,0)
21.00: (4,10) OFI (3,80) Anderleht (1,80)
21.00: (1,25) Sanderlend (6,00) Jagjelonija (11,0)
21.00: (2,95) NEC Najmehen (3,90) Ren (2,15)
***kvote su podložne promenama