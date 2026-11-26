Koliko je to neočekivan rezultat najbolje svedoči to što su lisabonski Orlovi, prvi favoriti za osvajanje titule šampiona Lige Evrope, u prva četiri kola primili samo tri gola, koliko i večeras za 45 minuta. Četvrti su primili već u 46.

Veče iznenađenja u Ligi Evrope, barem kada govorimo o timovima koji su se šepurili tu negde pri vrhu Lige Evrope. I nema boljeg dokaza od debakla do sada savršene Benfike koja je na gostovanju kod Viktorije Plzenj, a ona je do sada savladala samo norveški Lilestrom, pretrpela težak brodolom i izgubila sa 0:4.

Dobrim delom je to bila zasluga potpuno raštimovane odbrane gostujućeg tima, pre svih Alesandra Čirkatija, direktnog krivca za dva primljena pogotka i savršenog dokaza da novac nije uvek merilo kvaliteta, jer 23-godišnji Italijan je ove godine stigao iz Parme u 18.000.000 evra teškom transferu, a bar večeras je izgledao kao potpuni amater. Mada ni ostali saigrači nisu briljirali, naprotiv. Dok su fudbaleri Viktorije izgledali kao da je pred 12.000 ljudi na Dosan Areni istrčala Barselona. Pre svih se to odnosi na kapitena Patrika Hrošovskog – strelca prvog i asistenta kod četvrtog gola – te Kristofa Kabonga. Mladi Čeh od oca iz Konga i majke Ruskinje kod trećeg gola je zaličio na nekog brazilskog velemajstora pošto je ukrao loptu i stuštio se kroz trojicu protivničkih igrača za gol večeri (mada mu je solidnu konkurenciju napravio Princ Adu kod drugog pogotka). Da bi zatim na pas Hrošovskog ostavio Marka Silvu da se pita šta se to dođavola desilo sa Benfikom večeras?!

Ili da to pita Viktorijinog šefa Radoslava Kovača, koji je igrao za Slovan iz Libereca kada je Silva na trenerskom debiju na klupi Estorila 2013. izgubio sa 1:2. U stvari, baš je Kovač postigao pobedonosni gol, a sada je, 13 godina kasnije, ponovo bio koban za Silvu. Benfika je tako prvo mesto preustila Bornmutu, još jednom timu koji je do ovog kola imao maksimalnih 12 bodova, a sada ima i 15, iako je na gostovanju u Vigu gubio sa 0:1 i pride zaostatak protiv Selte Jaga Aspasa jurio sa igračem manje. Seltu smo namerno opisali kao Aspasovo vlasništvo, jer bez njega taj tim verovatno ne bi ni igrao u Evropi. I svakako ne bi uopšte došao u situaciju da se rva sa Bornmutom da nije bilo Aspasove majstorije iz 19. minuta kada je maestralnom parabolom Englezima poručio da im neće biti lako na Balaidosu. Još kad je Bafode Dijakite samo koji minut kasnije đonom ušao u zglob Kuhaiba Drijueša i na VAR asistenciju dobio direktan crveni karton (prvo mu je sviran samo žuti) činilo se da će baš Selta uspeti da stane na put zahuktaloj četi Marka Rozea.