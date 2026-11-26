Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je poraz u Litvaniji u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naredne godine, a selektor Dušan Alimpijević posle utakmice je pokušao da ostane što smireniji i izbegne detaljnije komentare na račun suđenja koje je bilo, u najmanju ruku problematično, a ako pričamo realno, onda mi možemo da konstatujemo da je bilo katastrofalno.

Svestan da svaka oštrija rečenica može da donese posledice, Alimpijević je odlučio da stane na loptu i brzo okrene novi list ka narednom izazovu protiv Italije.

„Ponosan sam na igrače, pokušali smo da ostanemo u igri energijom, ali bilo je nemoguće. Da pričam sve što mi je na duši, ne bi bilo dobro za mene i za naš Savez, tako da je bolje da stanem na ovome”, poručio je selektor Srbije, dodajući da su ovi novembarski kvalifikacioni prozori ubedljivo najspecifičniji do sada.