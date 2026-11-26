Alimpijević se ujeo za jezik: Da kažem sve što mi je na duši ne bi bilo dobro
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 20:11
"Ponosan sam na sve moje igrače, ali svaki komenar je suvišan"
Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je poraz u Litvaniji u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naredne godine, a selektor Dušan Alimpijević posle utakmice je pokušao da ostane što smireniji i izbegne detaljnije komentare na račun suđenja koje je bilo, u najmanju ruku problematično, a ako pričamo realno, onda mi možemo da konstatujemo da je bilo katastrofalno.
Svestan da svaka oštrija rečenica može da donese posledice, Alimpijević je odlučio da stane na loptu i brzo okrene novi list ka narednom izazovu protiv Italije.
„Ponosan sam na igrače, pokušali smo da ostanemo u igri energijom, ali bilo je nemoguće. Da pričam sve što mi je na duši, ne bi bilo dobro za mene i za naš Savez, tako da je bolje da stanem na ovome”, poručio je selektor Srbije, dodajući da su ovi novembarski kvalifikacioni prozori ubedljivo najspecifičniji do sada.
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Iako je utisak o dešavanjima na parketu bio jak, Alimpijević nije želeo da ulazi u polemike, ističući da je sve već viđeno i da tim mora odmah da se okrene obavezama koje slede:
„Nažalost, ja ne mogu da komentarišem, svaki komentar bi bio suvišan. Svi koji su gledali su videli. Nema razloga da se bavimo ovime, ovo je prošlost, vraćamo se večeras čarterom nazad u Srbiju. Krećemo da se spremamo za Italiju. Ne postoji ništa što imam da zamerim mojim igračima. Nije bilo lako ovo što su nosili 40 minuta.”
Govoreći o tome kako se ekipa nosila sa velikim pritiskom i povišenim emocijama, strateg „Orlova” je posebno naglasio posvećenost igrača državnom timu, ali se osvrnuo i na jedan manji propust unutar sastava tokom meča:
„Veoma sam srećan što imam momke koji žele da igraju za Srbiju umesto da odmaraju. Ponosni su što igraju za Srbiju. Ja sam veoma počastvovan što sam tu. Dali smo sve od sebe. Imaćemo bolje dane, imaćemo neke drugačije... Sve što kažem može da ode u drugu stranu, imali smo jedan mali incident sa našim igračem, bile su povišene emocije, sve smo dobro odradili osim tog jednog detalja”, rekao je Alimpijević i dodao da u završnici više nije znao ni koliko je bilo slobodnih bacanja.
"Nisam ni stigao sve da izbrojim posle one jedne situacije, mislim da je bilo sedam".
Selektor je pojasnio i zbog čega Đurišić nije bio na terenu u nastavku susreta, naglasivši da je reč o preventivnoj meri po savetu lekarskog tima:
„Dobio je udarac u kvadriceps, doktor je preporučio da preskoči drugo poluvreme da ne bude nešto ozbiljnije”, zaključio je Dušan Alimpijević, dok reprezentaciju već večeras čeka povratak u Srbiju i početak priprema za duel protiv Italije.