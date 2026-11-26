Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je poraz u Litvaniji u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naredne godine, a Aleksa Avramović je posle utakmice otvoreno govorio o sopstvenoj odgovornosti, promenama u sastavu i šansi da se plasman na šampionat obezbedi protiv Italije.

Uprkos razočaranju zbog ishoda meča, istakao je da tim mora da podigne nivo igre i opravda poverenje navijača iako je situacija potpuno apsurdna sa sastavima timova jer u nedelju protiv Italije imaćemo potpuno drugi tim.

„Čestitam im na pobedi, zaslužili su. Napravili su neke promene pred našu utakmicu, mi smo imali dobru šansu da se kvalifikujemo za Svetsko prvenstvo. Imam iskustva već 10 godina u igranju ovakvih kvalifikacija i mislim da nikada dva puta nismo imali isti tim. Moramo da budemo bolji. Ne želim da zvučim patetično, moram i ja mnogo bolje. Ljudi veruju u nas, moramo da im vratimo na poverenje. Imali smo dobru energiju, vratili smo se, ali moramo da budemo pametniji. Mogli smo da se nadmećemo, borili smo se. Analiziraćemo sami sebe, sada nam stiže 10 novih igrača za narednu utakmicu, što je potpuno apsurdno. Potpuno drugačiji tim Srbije dolazi, ali dobro. To je tako. Imamo svoje šanse da se plasiramo na prvenstvo na meču protiv Italije.”