Avramović: Apsurdno
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 20:22
Aleksa Avrmaović kratko se dotaka svih problema koje donose kvalifikacije za velika takmičenja u košarci
Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je poraz u Litvaniji u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naredne godine, a Aleksa Avramović je posle utakmice otvoreno govorio o sopstvenoj odgovornosti, promenama u sastavu i šansi da se plasman na šampionat obezbedi protiv Italije.
Uprkos razočaranju zbog ishoda meča, istakao je da tim mora da podigne nivo igre i opravda poverenje navijača iako je situacija potpuno apsurdna sa sastavima timova jer u nedelju protiv Italije imaćemo potpuno drugi tim.
„Čestitam im na pobedi, zaslužili su. Napravili su neke promene pred našu utakmicu, mi smo imali dobru šansu da se kvalifikujemo za Svetsko prvenstvo. Imam iskustva već 10 godina u igranju ovakvih kvalifikacija i mislim da nikada dva puta nismo imali isti tim. Moramo da budemo bolji. Ne želim da zvučim patetično, moram i ja mnogo bolje. Ljudi veruju u nas, moramo da im vratimo na poverenje. Imali smo dobru energiju, vratili smo se, ali moramo da budemo pametniji. Mogli smo da se nadmećemo, borili smo se. Analiziraćemo sami sebe, sada nam stiže 10 novih igrača za narednu utakmicu, što je potpuno apsurdno. Potpuno drugačiji tim Srbije dolazi, ali dobro. To je tako. Imamo svoje šanse da se plasiramo na prvenstvo na meču protiv Italije.”
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Osvrćući se na česte rotacije i specifičnost kvalifikacionog ciklusa, Avramović je naglasio da odluke o sistemu i sastavima nisu u rukama igrača, ali da ponos zbog igranja za državni tim ostaje neupitan.
„Ja nemam moć odlučivanja. Tu moraju da se nađu ljudi da se skupe i nađu zajednički jezik da svaka reprezentacija ima najbolje igrače. Ne mogu da kažem da sam ja kao igrač produkt ovih kvalifikacija. Veliki je ponos staviti grb Srbije na svoje grudi. Te neke tehnikalije su za neke druge ljude i neću da ulazim u to.”
Govoreći o pristupu nakon poraza, borbeni bek „Orlova” je podvukao da samokritika uvek polazi od njega samog, uz najavu detaljne analize timskih i individualnih propusta pred naredni duel.
„Ja uvek krećem od sebe, uvek analiziram šta sam mogao bolje da uradim. Dosta pričam sa sudijama i nikada ne vređam niti psujem, ali mi igrači... mi sutra analiziramo naše greške, potom individualne greške, svaka osoba će analizirati gde može da bude bolji. Imao sam mnogo bolja izdanja, ali neće me to poremetiti.”