Verkself je klasa više, Dinamu sad gori pod nogama (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | čet. 26.11.26. | 20:52
Modri poraženi kod kuće, slede dva vrlo teška gostovanja
Ostaje Dinamo na dve pobede i sedam bodova u Ligi Evrope. Ništa od novog evropskog iznenađenja u režiji najboljeg tima HNL-a. Bajer Leverkuzen došao je kao favorit u Zagreb, nije blistao, međutim posao je odradio - 2:0.
Ništa nije izgubljeno za Zagrepčane posle ovog poraza, u igri je još devet bodova (ukupno deset trebalo bi da znači plasman u 24), no jasno je da predstoji dosta nezgodan period u Evropi, pre svega zbog dva vezana gostovanja Renu i AZ Alkmaru.
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Jerko Leko odlučio se za samo jednu promenu u odnosu trijumf protiv Sanderlenda (2:0), kada je debitovao na klupi Modrih. Imajući u vidu rezultat na Ostrvu, to je negde bilo i očekivano. Nika Galešić preselio se na klupu, dok je u paru sa Serđijem Domingezom, u srcu odbrane, zaigrao Skot Mekena. Ako možemo da tražimo neko iznenađenje u sastavu domaćina onda je to - mada samo donekle - prednost za Matea Lisicu u odnosu na Danija Rodrigeza. Mladi reprezentativac Hrvatske nije upisao ni minut šampionatu još od derbija na Poljudu. S druge strane, Španac je dobijao minute na svakom meču od Hajduka, upisavši dva gola i asistenciju. Njegov pogodak protiv Istre proteklog vikenda definitivno je rešio utakmicu na Maksimiru...
Ali utisak je da rezultat noćas u Zagrebu ne bi bio povoljniji ni da je Leko drukčije posložio ekipu. Prosto, Nemci su pokazali više, potvrdili klasu, te da su jedni od glavnih favorita za plasman u samu završnicu ovog takmičenja. Još Karles Martinez nije sklopio sve kockice kako želi, oscilira Verkself više nego što bi smeo - zablista pa razočara kad se najmanje očekuje - pa i takav bio je dovoljno dobar da relativno lako slavi na terenu hrvatskog prvaka.
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Oba gola postignuta su u prvom poluvremenu. Prvi posle duple greške defanzivaca domaćina u 10. minutu. Bruno Goda nije uspeo da ispuca iz šesnaesterca, drugu šansu imao je Lukas Kačavenda, probao grudima da interveniše, ali umesto toga samo je kao na tacni poslužio Malika Tilmana. Što se drugog pogotka tiče, kapa dole Musi Dijabiju za pas petom, a onda i Džarelu Kvansi za realizaciju...
Vidno je bilo da su gosti u nastavku povukli ručnu, trudili se da zadrže loptu, umrtve tempo. Dinamo koliko god da je izgledao agilnije u tom delu - popravio utisak iz prvog - nije uspeo da stvori više od jedne šanse vredne pomena. Dogodilo se to u 58. minutu, kada je Mark Fleken skinuo zicer Dionu Dreni Belju sa pet metara...
I pored toga što je izgledao prilično pasivno, bez neke naročite želje da dokrajči rivala, Bajer je i u drugom poluvremenu uspeo da postigne pogodak. Učinio je to Dijabi u 71. minutu. Ispostavilo se ipak nekoliko sekundi kasnije da se radilo o ofsajd poziciji. Minimalnoj...
Ovim porazom nastavlja se niska loših rezultata Modrih protiv nemačkih ekipa. U čitavoj istoriji ostvarili su svega tri trijumfa, a poslednji datira još iz 1970. godine, kada je na Maksimiru pao Hamburger u drugom kolu Kupa sajamskih gradova - 4:0.
Leverkuzen se s ova tri boda (makar privremeno) probio na drugo mesto i u sjajnoj je poziciji da direktno obezbedi plasman u osminu finala. Dinamo će do kraja ligaškog dela takmičenja najveću šansu da dođe do bodova imati protiv Šturma u poslednjem kolu kod kuće.
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LIGA EVROPE – 5. KOLO
Četvrtak
Olimpijakos - Milan 2:4 (1:0)
/Menjon 31ag, Žota Silva 49 - Hačinson 56, Sise 63, Pulišić 71, Moreira 90+5/
Olimpik Marselj - Levski 1:0 (1:0)
/Guiri 28pen/
Union Sen Žiloaz - Leh 2:2 (0:2)
/Floruč 54, K. Rodrigez 66 - Anjero 15, Palma 18/
Plzenj - Benfika 4:0 (3:0)
/Hrošovski 30, Adu 43, Kabongo 44, 46/
Dinamo Zagreb - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Tilamn 10, Kvansa 45/
Salcburg - Ararat 2:0 (0:0)
/Mazurek 47, Karlije 51ag/
Bešiktaš - Hapoel Ber Ševa (U TOKU)
Selta - Bornmut 1:2 (1:0)
/Aspas 19 - A. Rodrigez 47, Rajan 78/
21.00: (2,90) Sparta (3,70) AZ Alkmar (2,25)
21.00: (1,40) Ferencvaroš (5,30) Celje (6,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Hofenhajm (6,00) Šturm (7,00)
21.00: (2,15) Kristal Palas (3,90) Sosijedad (3,00)
21.00: (1,25) Lion (6,25) Lilestrem (10,0)
21.00: (4,40) Torense (4,30) Seltik (1,67) MOZZART RELAX
21.00: (1,18) Juventus (7,50) Omonija Nikozija (13,0)
21.00: (4,10) OFI (3,80) Anderleht (1,80)
21.00: (1,25) Sanderlend (6,00) Jagjelonija (11,0)
21.00: (2,95) NEC Najmehen (3,90) Ren (2,15)
***kvote su podložne promenama