Jerko Leko odlučio se za samo jednu promenu u odnosu trijumf protiv Sanderlenda (2:0), kada je debitovao na klupi Modrih. Imajući u vidu rezultat na Ostrvu, to je negde bilo i očekivano. Nika Galešić preselio se na klupu, dok je u paru sa Serđijem Domingezom, u srcu odbrane, zaigrao Skot Mekena. Ako možemo da tražimo neko iznenađenje u sastavu domaćina onda je to - mada samo donekle - prednost za Matea Lisicu u odnosu na Danija Rodrigeza. Mladi reprezentativac Hrvatske nije upisao ni minut šampionatu još od derbija na Poljudu. S druge strane, Španac je dobijao minute na svakom meču od Hajduka, upisavši dva gola i asistenciju. Njegov pogodak protiv Istre proteklog vikenda definitivno je rešio utakmicu na Maksimiru...

Ali utisak je da rezultat noćas u Zagrebu ne bi bio povoljniji ni da je Leko drukčije posložio ekipu. Prosto, Nemci su pokazali više, potvrdili klasu, te da su jedni od glavnih favorita za plasman u samu završnicu ovog takmičenja. Još Karles Martinez nije sklopio sve kockice kako želi, oscilira Verkself više nego što bi smeo - zablista pa razočara kad se najmanje očekuje - pa i takav bio je dovoljno dobar da relativno lako slavi na terenu hrvatskog prvaka.

💥💥💥💥💥

KLADI SE UŽIVO NA LIGU EVROPE I LIGU KONFRENCIJE

💥💥💥💥💥

Oba gola postignuta su u prvom poluvremenu. Prvi posle duple greške defanzivaca domaćina u 10. minutu. Bruno Goda nije uspeo da ispuca iz šesnaesterca, drugu šansu imao je Lukas Kačavenda, probao grudima da interveniše, ali umesto toga samo je kao na tacni poslužio Malika Tilmana. Što se drugog pogotka tiče, kapa dole Musi Dijabiju za pas petom, a onda i Džarelu Kvansi za realizaciju...

Vidno je bilo da su gosti u nastavku povukli ručnu, trudili se da zadrže loptu, umrtve tempo. Dinamo koliko god da je izgledao agilnije u tom delu - popravio utisak iz prvog - nije uspeo da stvori više od jedne šanse vredne pomena. Dogodilo se to u 58. minutu, kada je Mark Fleken skinuo zicer Dionu Dreni Belju sa pet metara...