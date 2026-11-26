Kada se pogleda početak meča, Crnogorci su bili mnogo bolji. Sjajna odbrana, posebno Zorana Nikolića koji je udario jednu dobru rampu Haimeu Fernandezu kao ključni detalj vrhunske defanzive, držala je domaćina u igri i stvarno Španci nisu dali koš tri i po minuta, sve dok Đoel Para nije pogodio trojku i udario recku na semafor. Malo klackalice, malo tuče, sve kako to dolikuje ovim kvalifikacijama i Crnogorci odlaze na prvi mali odmor sa prednošću, kako su i zaslužili. Posle slobodnih bacanja Petra Popovića bio je koš prednosti za domaćina u glavnom gradu Crne Gore.

Već u drugoj četvrtini stao je domaćin, a Španci kreću ono njihovo. Neka trojka, nešto pod košem, malo odbrane i posle koša Oriole dolaze do prednosti malo osetnije, pa domaćin koš nije dao više od tri minuta. Uhvatili su ritam Huančo i Sent Superi, a domaćin ne zna šta će. Dvocifrena prednost dolazi na tri i po minuta do kraja prvog poluvremena, gde su Crnogorci pokušali nekako da se izvuku, ali nisu uspeli. Jesu smanjili prednost da ne bude dvocifreni zaostatak, Fernandez je u poslednjem napadu dao za +7 i tako se otišlo na veliki odmor.

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A onda... Držali su se dobro Crnogorci do polovine trećeg kvartala, borili su se za svaki koš i igrali su dobru odbranu, međutim kada Španci krenu, nema stajanja. Došlo je ono njihovo. Trojke, malo pod košem, odbrana na ivici kontakta i eto ih na +14 niotkuda posle dominacije Huanča na tri i po minuta do kraja četvrtine. Isti igrač daje trojku, seriju nastavljaju Brizuela i Basas, pridružuje se Fernandez i eto ga +22 na pred poslednju četvrtinu.

Ako nekom nije bilo jasno da je sve gotovo tada, taj je bio u zabludi. Protiv Španije da se neko vrati od tolikog zaostatka moraju da budu Monstarsi iz "Spejs Džema", a Crnogorci, uz dužno poštovanje, to nisu. Španija je rutinski održala prednost i došla do veoma bitne pobede.

Goste su do pobede predvodili Pjer Oriola sa 16 poena i sedam skokova, Kardenas, Fernandez i Para sa po 11 poena. Kod Crne Gore istakli su se Marko Simonović i Petar Popović sa po 13 poena.