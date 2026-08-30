Hetafeu stiglo iskustvo za Evropu: Gudelj 13. pojačanje na Koliseumu

Igraće Nemanja Gudelj i osmu sezonu zaredom u španskoj Primeri. Mogao je u Seriju A, Erediviziju, MLS, ali je odlučio da ostane na Pirinejima, odnosno da Sevilju koju je napustio posle punih sedam godina, zameni prestonicom Španije. Hetafe je predstavio srpskog internacionalca kao svog novog fudbalera, odnosno 13. pojačanje ovog leta.

Dobio je madridski tim koji se sredinom sedmice preko Partizana domogao glavne faze Lige Konferencije pregršt iskustva za evropski, naravno i za španski front. Gudeljeve noge pamte 48 utakmica u Ligi Evrope, još 19 u Ligi šampiona, dok će 34-godišnjak imati priliku da debituje u trećem po kvalitetu evropskom, klupskom takmičenju.