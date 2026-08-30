Hetafeu stiglo iskustvo za Evropu: Gudelj 13. pojačanje na Koliseumu
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 15:52
Uskoro će srpski vezista u klub 200 španske Primere
Igraće Nemanja Gudelj i osmu sezonu zaredom u španskoj Primeri. Mogao je u Seriju A, Erediviziju, MLS, ali je odlučio da ostane na Pirinejima, odnosno da Sevilju koju je napustio posle punih sedam godina, zameni prestonicom Španije. Hetafe je predstavio srpskog internacionalca kao svog novog fudbalera, odnosno 13. pojačanje ovog leta.
Dobio je madridski tim koji se sredinom sedmice preko Partizana domogao glavne faze Lige Konferencije pregršt iskustva za evropski, naravno i za španski front. Gudeljeve noge pamte 48 utakmica u Ligi Evrope, još 19 u Ligi šampiona, dok će 34-godišnjak imati priliku da debituje u trećem po kvalitetu evropskom, klupskom takmičenju.
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Takođe, ući će nekadašnji defanzivni vezista i štoper Sevilje vrlo brzo u klub 200 elitnog ranga španskog fudbala. Trenutno ima 196 nastupa u Primeri, ima u cv-ju zbirno 35 utamica protiv Real Madrida, Barselone i Atletiko Madrida, te će iskustvo koje donosi na Koliseum biti neprocenjivo.
Nastavio je Hetafe ustaljenu tradiciju oslanjanja na srpske fudbalere, a Gudelj je čak 11. Srbin u malom, madridskom klubu. U ovom veku, pre Gudelja, dres Hetafea nosili su Veljko Birmančević, Stefan Mitrović, Nemanja Maksimović, Filip Manojlović, Stefan Šćepović, Vladimir Stojković i Veljko Paunović.
Iza Gudelja je sezona sa 37 nastupa, dva gola i deset žutih karotona u svim takmičenjima u dresu Sevilje. Ovog leta želeo ga je Udineze, posebno zagrejan bio je Antverpen, saradnju su mu nudili San Hoze, Majorka, ali je Srbin na kraju odabrao i ostanak u Primeri i evropski fudbal.