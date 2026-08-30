PSV bez Kostića dao šest komada, zlatni tinejdžer Leverkuzena jedina svetla tačka Utrehta

Ruben van Bomel je u već 11. minutu snažnim udarcem u dalji ugao poravnao rezultat i najavio dominaciju gostiju. PSV je zatim pritiskao, Barkas odlagao preokret, ali je poklekao pred poluvreme, kada je Gus Til iskoristio dodavanje Seržinja Desta i pogodio za 1:2.

Minimalna prednost šampiona potrajala je do 76. minuta, kada je Mauro Žunior majstorijom iz slobodnog udarca otvorio put ka goleadi. Prvu priliku za pogodak nije iskoristio Sven Mejnans, koji je najpre iz penala pogodio stativu, ali se već nekoliko trenutaka kasnije iskupio i poslao loptu u mrežu rivala. Utreht se potpuno raspao, pa je Til u završnici postigao svoj drugi gol, dok je Dest u nadoknadi stavio tačku na ubedljiv trijumf.

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Utakmicu je sa klupe posmatrao Filip Kostić, koji je debitovao protiv Groningena i zabeležio 15 minuta na terenu. U ovoj utakmici nije dobio priliku...

PSV je trećom uzastopnom pobedom stigao do deset bodova i ostao na dva boda iza vodećeg AZ-a i u narednom kolu čeka ga derbi protiv Ajaksa. Sa druge strane, Utreht je u velikoj rezultatskoj krizi, ima samo bod iz uvodna četiri nastupa i, uz Kambur, najlošiju gol-razliku. Kambur, istina, ima meč manje. U narednom kolu Utreht će protiv Go Ahed Iglsa pokušati da popravi negativan utisak sa početka sezone.