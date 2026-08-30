Čelsi vreo, Palmer hladan! Sve ječi od efekata 'Alonso'

Čelsijeva mašina je za kratko vreme, ne samo dosegla optimalnu radnu temperaturu, već motor radi na izuzetno visokom broju obrtaja pri kojem malo koja odbrana na Ostrvu (možda Arsenalova) može da ga zaustavi. Kao i na otvaranju engleske elite pre nedelju dana, ponovo su u golovima Plavaca učestvovali Kol Palmer, Žoao Pedro i Morgan Rodžers, ali nisu njih trojica najbolji pokazatelj efekta "Ćabi Alonso", od kojeg ostrvo već ječi.

Problematično pitanje golmana je ekspresno rešio potpisom Emilijana Martineza , odbrana jeste problematična, te mora da se zateže i glanca, ali Ćabi Alonso je za kratko vreme napravio surovu napadačku mašinu od Čelsija. Tri gola Fulamu u prvom kolu, pa četiri lopte u mreži Brajton u drugoj rundi za maksimalan učinak Plavaca na startu Premijer lige - 4:3.

Ćabijev trosezonski mandat u Bajer Leverkuzenu obeležila je besprekorna igra bekova, te napadački doprinos Alehandra Grimalda i Žeremija Frimponga. Španac je na Stamford Bridžu pretvorio Pedra Neta u ving beka, a Portugalac i parnjak mu sa suprotnog, levog boka, Jorel Hato uništili su odbranu i linije Brajtona. MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET I KAD TIP PADNE Čelsi je već do 32. minuta imao ogromnih 3:0, a u svakom pogotku učestvovao je pomenuti dvojac Neto - Hato... Naročito dominantni Portugalac i Holanđanin bili su kod drugog i trećeg pogotka. Neto je izveo korner koji je prethodio vođstvu domaćina, odnosno trzaju glavom Žoaa Pedra i gluposti gostiju u izvedbi Matsa Vifera i golamana Barta Ferbrugena. Iskoristio je to Romeo Lavija, koji je uz postignut gol odigrao odličnu utakmicu

Posle jedne od najboljih, ako ne i najbolje utakmice u dresu Čelsija, jasno je zašto Čelsi ovog leta nije razmatrao scenario da pusti Neta u Mančester Siti. Ako se po jutru dan poznaje, biće reprezentativac Portugalije strahovito važno oružje Alonsa. Plenio je Neto agresivnošću, bio izvanredan u duelima i završnici. Rodežers mu je namestio gol za 2:0, Neto je je ubrzo spakovao zicer Pedro koji Brazilac nije unovčio, ali je brzo popravio utisak nako što je Hato pregazio levu stranu terena i poslao završni pas.

Kuriozitet današnjeg meča jeste to što je Dibu Martinez jutros oko deset časova ozvaničen kao novo pojačanje Čelsija, a tri i po sata kasnije se već našao među stativama londonskog velikana, dok grešnika iz prvog kola koji je naterao Plavce na kupovinu golmana, Robert Sančez, nije bio ni u protokolu. Bez obzira što je primio tri gola, Argentinac je odigrao vrlo korektno, bez kikseva i direktne krivice za bilo koji od pogodaka. Kod voleja Malika Jalkujea u 35. minutu nije mogao ništa, kao ni kod auto-gola Žoaa Pedra iz 63, dok može da se depatuje o tome kako je bio postavljen kod trzaja glavom Paskala Grosa iz poslednjeg minuta utakmice.

U oči upada još jedan vrlo interesantan trend. Bez Enca Fernandeza koji je dogovorio lične uslove sa Manečster Sitije, odnosno Mojzesa Kajseda koji je danas ušao sa klupe u drugom poluvremenu, ali morao napolje zbog povrede, Čelsi je u obe utakmice na startu sezone bio inferioran u posedu lopte. Fulam je pobedio 3:2 sa 38%, dok je protiv Brajtona imao mizernih 26%. Međutim, ako gledamo broj i kvalitet stovrenih šansi, oba rivala je apsolutno nadigrao. I danas, kao i protiv Fulama, kockao se Čelsi sa bodovima u jednom momentu, ali je pitanje pobednika prelomio dvadesetak minuta pre kraja kada je Palmer izveo "ono njegovo". Na prvi pogled sebično je krenuo u solo prodor jer je imao odličnih opcija za završni pas, ali je tu inicijalnu sebičnost pretvorio u majstorski pogodak za 4:2. Nakon prvog kola morao je novinarima da predoči očigledno i kaže im da je gladan. To je i danas nastavilo da isijava iz njegove igre. Gladan, hladan i odaje utisak svoje najbolje verzije.