Endijaje od 70.000.000 za kraj Totenhemovog megalomanskog prelaznog roka!

Atletik piše da su klubovi već postigli usmeni dogovor o transferu za koji je Endijaje prethodno dao zeleno svetlo. Ubrzo se na inicijalnu vest nadovezao Tajms koji tvrdi da će Senegalac koštati 70.000.000 evra. S obzirom na to da je pre samo koji dan doveo Savinja za skoro 90.000.000, utisak je da je londonski klub dobro prošao sa 26-godišnjakom, a na sve to uspeo je i da za dobre pare proda Rišarlisona...

Jer Rišarlison bi mogao da krene u suprotnom smeru. Štaviše, Everton je već sa Totenhemom postigao dogovor sa Totenhemom o njegovom povratku. I to za 40.000.000 evra, tvrdi Tajms. Utisak je: previše za 29-godišnjeg špica koji je za četiri sezone u Londonu postigao 32 gola u svim takmičenjima. Iliti osam po sezoni u proseku.

Koliko je Totenhem dobro prošao, utisak je da se Everton nije proslavio ovim poslom...

Kako bilo, Everton u finišu prelaznog roka naporno radi na jačanju ofanzivne linije. Pregovori sa Mančester Sitijem o povratku Džeka Griliša na novu pozajmicu su u odmakloj fazi, a bilo je upita i za Folarina Baloguna iz Monaka. Ipak, na Hil Dikinsonu je prioritet kada je reč o poziciji centarfora upravo Rišarlison, dobro poznato lice koje je već provelo četiri sezone u Evertonu. Međutim, upravo od njega zavise kompletni pregovori budući da ima tri ponude na stolu i još se nije izjasnio.

Ukoliko njegov odgovor bude pozitivan, Rišarlison će Endijajeu otvoriti vrata Totenhema čiji će letnji ceh tako skočiti na oko 425.000.000 evra.