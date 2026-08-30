Hrvati se jedva izvukli protiv Holandije! Gubili 14 razlike i na kraju pobedili

U nastavku meča viđena je potpuno drugačija slika. Znatno angažovanijom odbranom, spuštanjem lopte pod koš i prodorima preporođenog Džejlina Smita i Marija Hezonje, Hrvatska je brzo uhvatila priključak. Uprkos tehničkoj grešci Ivice Zupca, Dario Šarić je trojkom i serijom dobrih poteza održao svoj tim u igri, da bi Smit asistencijom za Zupca doneo i prvo vođstvo (73:72), pa se u poslednjih deset minuta ušlo pri minimalnoj prednosti domaćih (77:76).

U dramatičnoj završnici igralo se koš za koš. Šarić je u ključnim momentima preuzeo odgovornost, pogodio izuzetno važnu trojku za 95:92, a potom i vezao četiri slobodna bacanja za nedostižnih 99:94. Iako je Van der Vurst trojkom vratio nadu Holandiji (99:101), a Šarić u narednom napadu promašio iz teške pozicije pod košem, domaćini nisu uspeli da iskoriste poslednji napad za pobedu ili produžetak.

Najefikasniji u pobedničkom taboru bili su Ivica Zubac sa dabl-dabl učinkom od 24 poena, 11 skokova i tri asistencije, kao i Dario Šarić, koji je takođe ubacio 24 poena uz šest asistencija i tri skoka. Izuzetan doprinos dao je i Luka Božić sa 18 poena u trenucima kada se tim mučio, dok je Mario Hezonja meč završio sa 16 poena, četiri skoka i četiri asistencije.