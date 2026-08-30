Zvezdini rivali pobeđivali, trijumfe potpisivali tinejdžeri

Upravo Lugano, kojeg će na stadionu “Rajko Mitić” za početak najviše i da snimaju, savladao je kao gost Sion sa 2:1 (1:0). Posao mu je značajno olakšao ran pogodak 18-godišnjeg Hondurašanina Dereka Monkade , na asistenciju Anta Grgića već u 3. minutu.

Sion je u drugom poluvremenu uspeo da dođe do izjednačenja preko Vinslija Botelija, ali u junaka Lugana je izrastao Kolumbijac Bekam Kastro. Asistirao mu je u tom 79. minutu alžirski vezista Ahmen Kendusi.

Do trijumfa identičnim rezultatom došao je i Gent, kojem će Zvezda da gostuje 26. novembra u 4. kolu Lige konferencije. U 4, kolu belgijskog prvenstva Bizoni su iznenadili aktuelnog šampiona Klub Briž sa 2:1 (1:1).

18.30: (1,75) Union Sen Žiloaz (3,60) Anderleht (4,90)

I ovde je zablistao tinejdžer, 19-godišnjak iz Paname Hose Vergara. Mladi napadač je u 38. minutu doneo prednost Gentu na asistenciju Tijaga Arauha, ali Klub Briž je već posle dva minuta uzvratio preko Hansa Vanakena.

Posle toga je Klub Briž bio malo bliži pobedi, ali sve je pokvario Karlos Forbs u 70. minutu. Dobio je direktan crveni karton, gosti su ostali sa igračem manje, što je značajno pomoglo Gentu.

Bizoni su do celog plena došli golom u 85. minutu, a njega je potpisao 18-godišnji Senegalac Ibrahima Sise. Evidentno je da Belgijanci imaju nekoliko talentovanih fudbalera. Mada, vredi napomenuti da je u poslednjim minutima meča baš Sise dobio direktan crveni karton zbog nesportskog ponašanja.

Ovim rezultatom Gent i Klub Briž su se izjednačili na tabeli, oba tima imaju po devet poena. S tim da su Bizoni odigrali meč manje – imaju sve pobede iz prve tri prvenstvene utakmice koje su odigrali. Šampionu je ovo bio prvi poraz.

Inače, u timu Klub Briža je svih 90 minuta na klupi ostao srpski napadač rođen u Švajcarskoj Andrej Vasović. Osamnaestogodišnjak koji je ovog leta stigao iz Lucerna još uvek nije debitovao u novom klubu.

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BELGIJA 1 – 4. KOLO

Petak

Gent – Beveren 4:0 (3:0)

/Durosinmi 9pen, Ito 19, Kongolo 43, Kajembe 74/

Subota

La Luvjer – Mehelen 2:2 (2:1)

/File 13, Isah 45+5 – Can Brederode 6, Ajodele 47/

Kortrajk – Šarlroa 1:3 (1:1)

/Kembel 41 – Šajdler 34, Keita 66, Kolasin 90/

Leven – Standard 1:2 (0:1)

/Džordž 66 – Nilsen 9pen, Ekert 68/

Serkl Briž – Lomel 0:1 (0:0)

/Rejners 61/

Gent – Klub Briž 2:1 (1:1)

/Vergara 38, Sise 85 – Vanaken 40/

Antverpen – Sint Trojden U TOKU

18.30: (1,75) Union Sen Žiloaz (3,60) Anderleht (4,90)

19.15: (3,30) Vesterlo (3,50) Zulte (2,15)

***Kvote su podložne promenama