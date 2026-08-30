Arsenalov transfer-doktorat od 65.000.000 evra!

U Galatasaraj nije želeo, Roma nijednog momenta nije bila ozbiljna opcija, a kako je Mikel Arteta suviše očigledno upinjao da ga se reši, Gabrijel Martibeli (25) na kraju je ipak prihvatio odlazak kao neminovnost. Kako je i najavljeno, Brazilac seli na Bliski istok. Po logici: kad već moram da idem iz Londona, onda ću to đavolski dobro i da naplatim.

U poslednjih pet-šest dana Arsenal je vodio intenzivne pregovore sa Al Hilalom i uspeo da isposluje rekordan izlazni transfer: 65.000.000 evra! Imajući u vidu da je krilni napadač još ranije postigao dogovor oko ličnih uslova (biće jedan od najplaćenijih igrača na svetu sa 12.000.000 dolara neto po sezoni, iliti približno 10.500.000 evra), preostalo je samo da odradi lekarske preglede pre potpisa i zvaničnog predstavljanja. A to je sada samo pitanje trenutka, da ne kažemo sata.