Arsenalov transfer-doktorat od 65.000.000 evra!
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 16:20
Gabrijel Martineli ima bukiran let za Rijad i zakazane lekarske preglede u Al Hilalu
U Galatasaraj nije želeo, Roma nijednog momenta nije bila ozbiljna opcija, a kako je Mikel Arteta suviše očigledno upinjao da ga se reši, Gabrijel Martibeli (25) na kraju je ipak prihvatio odlazak kao neminovnost. Kako je i najavljeno, Brazilac seli na Bliski istok. Po logici: kad već moram da idem iz Londona, onda ću to đavolski dobro i da naplatim.
U poslednjih pet-šest dana Arsenal je vodio intenzivne pregovore sa Al Hilalom i uspeo da isposluje rekordan izlazni transfer: 65.000.000 evra! Imajući u vidu da je krilni napadač još ranije postigao dogovor oko ličnih uslova (biće jedan od najplaćenijih igrača na svetu sa 12.000.000 dolara neto po sezoni, iliti približno 10.500.000 evra), preostalo je samo da odradi lekarske preglede pre potpisa i zvaničnog predstavljanja. A to je sada samo pitanje trenutka, da ne kažemo sata.
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S pomenutih 65.000.000 evra Martineli je daleko najveća prodaja Tobdžija u istoriji. Prethodni rekorder bio je Aleks Okslejd Čemberlen, koji je u leto 2017. prešao u Liverpul za 38.000.000. U isto vreme, radi se o drugoj na listi najvećih kupovina Al Hilala - nedodirljiv ostaje Nejmar, čiji je dolazak iz Pariza stajao saudijski klub 90.000.000.
Iz vizure Arsenala biće ovo zaista spektakularan posao, pravi mali tržišni doktorat, budući da nekada velikom talentu ugovor ističe za godinu dana. Istina, u ugovoru postoji opcija produžetka na još 12 meseci, ali ako celu priču pokrepimo činjenicom da je Martineli zenit doživeo još u takmičarskoj sezoni 2022/23 (postigao 15 golova i upisao šest asistencija u Premijer ligi), to jest da pune tri godine ne igra na visokom nivou - pre svega bez kontinuiteta - onda je stvar jasna. Šampion Engleske prošao je bogovski u ovom poslu.
Podsetimo, Martineli je u London došao pre sedam godina iz Ituana za 7.100.000 evra. Od tada je upisao 278 nastupa za prvi tim engleskog velikana, postigao 62 i namestio 36 pogodaka.
Brazilac u Rijad stiže da odmeni sunarodnika Malkoma, koji se preselio u Al Džaziru. Očekuje se da Al Hilal do kraja prelaznog roka pojača i Oli Votkins (gotovo sve je utanačeno), dok bi Karim Benzema trebalo da krene put izlaznih vrata.