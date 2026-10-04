Het-trik MOZZART RELAXA za dobitan tiket

I kasnije je opet MOZZART RELAX morao da spasava stvari. Goleade su bile i na utakmici Hrvatske i Engleske, kao i na meču Kadiza i Leganesa. Iako su golovi padali od strane samo jednog tima, igrač nije morao da brine na to da li će doći GG na oba para, jer zbog MOZZART RELAX benefita gol do 10. minuta je omogućio da i ti parovi mogu da se zaokruže ranije.

Tako je MOZZART RELAX spasao još jedan tiket, na koji je igrač sa ulogom od 300 dinara na kvotu 247,88 ostvario dobitak od 81.800,72 dinara. Ovo pokazuje i još jedan primer zbog čega MOZZART RELAX daje igraču dodatnu sigurnost.

No, to je samo još jedan u nizu tiketa koje je MOZZART RELAX iz statusa 'gubitan' transformisao u 'dobitan'. Tokom jučerašnjeg dana priskočio je u pomoć još jednom igraču, koji je tipovao da će na utakmici između Severne Makedonije i Škotske pasti najmanje tri gola. Pa iako Škoti apsolutnu dominaciju nisu uspeli da pretoče u ubedljiviju pobedu, naš kladilac mogao je da zaokruži tip 3+ budući da je Škotska povela već u sedmom minutu.