Hibernacija romantike: Tonali i De Zerbi ne daju Breši da umre

Breše već godinu dana nigde nema. Ne takmiči se. Pretprošle sezone ispala je iz Serije B u niži rang, ali joj je Fudbalski savez Italije (FIGC) je početkom jula 2025. godine zvaničnom odlukom skratio licencu za učešće u Seriji C za sezonu 2025/26. Razlog su bile finansije, odnosno brljotine predsednika Masima Čelina koji nije ispunjavao ono što je morao, niti je plaćao plate igračima. I tako se Breša našla u stanju hibernacije. Zvanično nije potpuno ugašena, ali suštinski je prestala da postoji... Jer šta je klub koji se ne takmiči?

Sandro Tonali (Gulliver©Matteo Gribaudi)

Godinu dana tužnog mirovnja, a onda pokretanje sa mrtve tačke. Minulog utorka Brešin regostarski broj (7810) ponovo je aktiviran od strane Regionalnog fudbalskog komiteta Lombardije. Suština je sledeća - Breša je pre godinu dana isti deaktivirala i upravo je isticao period do kada je morala da se izjasni da će ga aktivirati i vratiti se takmičenjima. A to što se desilo minulog utorka, nikako nije slučajno. U klubu su shvatili da će se transfer Tonalija u Totenhem dogoditi, te da im na ime trening kompenzacije i fondova solidarnosti (naknada za transfer klubovima u kojima je boravio između 12. i 23. godine) sleduje nekoliko miliona evra!

Datum 30. jun je bio rok za donošenje odluke o učešću u amaterskim ligama, što znači da bi Breša morala da počne ponovo sa samog dna. Istovremeno, Breša je morala da povrati status aktivnog pravnog lica kako bi primila sredstva koja joj pripadaju od transfera Tonalija.

A Tonali je u Breši bio od 12. do 20. godine! Otuda tako velika naknada. Procenjuje se oko 6.000.000 evra! Biće to dovoljno novca da se pokrije nekolicina rupa i da se obezbedi učešće u amaterskom fudbalu od sezone 2026/27.

Jeste ovo Tonalijeva zasluga, ali ne smemo zaboraviti još jednog Italijana i velikog navijača Breše, Roberta de Zerbija. Tražio je od uprave Totenhema i dobio zemljaka za početak nove ere u londonskom klubu. Tačnije, dobiće ga u narednim danima kada transfer bude ozvaničen.

Sandro Tonali (Gulliver©Matteo Gribaudi)

Ovo, doduše nije kraj priče. Breši sleduje 6.000.000, ali predsednik Čelino ima deficit od 19.000.000 evra. Predstavio je plan finansijskog oporavka Sudu u Breši koji mora da ga odobri do 13. jula kako bi klub nastavio da živi. U suprotnom, ukoliko sud odbaci plan reprograma, biće proglašen bankrot Breše i klub će prestati da postoji.

Dok je Breša spavala, grad ju je na neki način zamenio. Pre godinu dana osnovan je novi klub, Union Breša. Na predlog gradonačelnice Breše, Laure Kasteljeti, susedni klub Feralpisalo preselio se u grad sredinom jula 2025. godine i počeo da koristi stadion Mario Rigamonti.

Što se Union Breše tiče, klub je pod vođstvom predsednika udruženja industrijalaca Lombardije Đuzepeom Pacinijem počeo brzo da raste, pridobio dobar deo navijača i stigao do finala plej-ofa Serije C prošle sezone.

Ako Breša bude oživljena, moraće da koegzistira sa novim komšijom, kome je odobreno pravo da igra na stadionu „Mario Rigamonti“ u naredne tri godine.

„Mi smo prava Breša, a ne ovaj Salo koji igra na našem stadionu“, izjavio je predsednik Čelino za Tuttomercatoweb, čime je praktično pokopao svaku hipotetičku fuziju između dva kluba.