Saša na novoj adresi: Hapoel promovisao Obradovića
Vreme čitanja: 1min | ned. 05.07.26. | 16:19
Srpski stručnjak podigaš šal tima iz Jerusalima
Novo poglavlje u karijeri Saše Obradovića je upravo počelo!
Sada već bivši šef struke Crvene zvezde je stigao u Izrael, gde je promovisan u novog trenera Hapoela iz Jerusalima, a na zvaničnim nalozima kluba osvanule su i slike srpskog stručnjaka sa visoko podignutim šalom.
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Nedavno na seminaru u Atini Obradović je istakao da uvek želi da bude trener u Evroligi, ali da ga privlači to što sa timom iz Jerusalima ima priliku da bude deo velikog projekta. I na zvaničnoj promociji srpski stručnjak je imao reči hvale za ono što se sprema u glavnom gradu Izraela.
"Hvala svima koji su mi ukazali priliku da budem trener Hapoela. Stvarno imam ogromna očekivanja. Nakon što sam godinama bio trener u Evroligi, prepoznao sam ovo kao ogroman projekat koji će da raste do evroligaškog nivoa. Srećan sam što vidim strast kod navijača Hapoela i jedva čekam da ih vidim, Yalla Hapoel", završio je svoje obraćanje Obradović.
Klub iz Jerusalima ima ambicije da se u što skorijoj budućnosti pridruži Evroligi, a u Hapoelu veruju da im je trenersko ime, kakvo je Obradović, neophodno u toj nameri. Crveni iz glavnog grada će biti jedna od najjačih ekipa Evrokupa, što potvrđuje ostanak Džereda Harpera i nikog ne treba da iznenadi ukoliko naredne sezone budu pravili problem evroligašima iz Tel Aviva.