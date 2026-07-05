Saša na novoj adresi: Hapoel promovisao Obradovića

Nedavno na seminaru u Atini Obradović je istakao da uvek želi da bude trener u Evroligi, ali da ga privlači to što sa timom iz Jerusalima ima priliku da bude deo velikog projekta. I na zvaničnoj promociji srpski stručnjak je imao reči hvale za ono što se sprema u glavnom gradu Izraela.

"Hvala svima koji su mi ukazali priliku da budem trener Hapoela. Stvarno imam ogromna očekivanja. Nakon što sam godinama bio trener u Evroligi, prepoznao sam ovo kao ogroman projekat koji će da raste do evroligaškog nivoa. Srećan sam što vidim strast kod navijača Hapoela i jedva čekam da ih vidim, Yalla Hapoel", završio je svoje obraćanje Obradović.

Klub iz Jerusalima ima ambicije da se u što skorijoj budućnosti pridruži Evroligi, a u Hapoelu veruju da im je trenersko ime, kakvo je Obradović, neophodno u toj nameri. Crveni iz glavnog grada će biti jedna od najjačih ekipa Evrokupa, što potvrđuje ostanak Džereda Harpera i nikog ne treba da iznenadi ukoliko naredne sezone budu pravili problem evroligašima iz Tel Aviva.