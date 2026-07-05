Ćaća se vraća

Otuda je u nedelju iza podneva, na zvaničnoj stranici kluba, osvanulo saopštenje za javnost, u pomirljivom tonu, što se može tumačiti i kao pobeda Marka Livaje nad trenerom Gonsalom Garsijom i direktorom Robertom Grafom.

„Marko je pristao da potpiše disciplinski pravilnik, pa će u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebalo da odradi na Bledu. Zatim će se priključiti ekipi i nastaviti normalan trenažni proces. Fokus celog kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje u četvrtak na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina”, kratko je saopštio Hajduk.

A šta se tačno dešavalo?

Posle utakmice Hrvatska – Gana (2:1), u poslednjem kolu grupne faze Mundijala, fudbaleri Hajduka stacionirani na pripremama na Bledu dobili su dozvolu stručnog štaba da trijumf i plasman Vatrenih u narednu fazu turnira proslave. Osmorica fudbalera se nisu vratila u hotel u dogovoreno vreme i klub je odlučio da ih kazni. Među njima je bio i Livaja. Problem je nastao što su sedmorica pristala na sankciju u vidu istrčavanja krugova i odmah su vraćena na treninge, dok je Marko odbio da na taj način bude kažnjen, pa je svojevoljno napustio trening.

Zatim su ga trener Garsija i direktor Graf poslali nazad za Split. Prethodnih dana nije trenirao. Plan je bio da se u subotu izvini članovima stručnog štaba i ekipi i odradi kazneni trening koji mu je sledovao u Sloveniji. Ma, kakvi, Marko je isterao svoje, samo je lagano trenirao u teretani, zbog čega se čak verovalo da je to definitivan kraj, da bi mogao da usledi rastanak sa sredinom u kojoj je bio strelac 104 puta na 202 utakmice.

U nedelju – novi obrt. Marko Livaja ostaje. Ionako je ugovorom vezan do leta 2027. Ko zna da li će ga dočekati u Dalmaciji, mada je ovim gestom (ili gafom) pokazao da su rukovodioci ranjivi i(li) da je kapiten (makar u ovom trenutku) veći od kluba.