Ćaća se vraća
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 15:49
Kapiten Hajduka na treninzima ekipe posle odstranjivanja
Pomiriše se Hajduk i Marko Livaja. Verovatno do novog sukoba, jer imajući na umu narav kapitena i zaoštravanje kursa čelnika, pitanje je koliko će jedni sa drugima moći. Zasad nastavljaju dalje. Dokle? Niko ne može da proceni.
Iskusni napadač je očigledno toliko važan ekipi da bez njega ne može, pa je svega nekoliko dana posle incidenta tokom priprema na Bledu, zbog kojeg je vraćen u Split, ponovo priključen ekipi. Sve usled blizine dvomeča sa Žilinom u kvalifikacijama za Ligu Evrope, jer su Bili, izgleda, shvatili da bez Ćaće nemaju bogzna kakve izglede da prođu predstavnika Slovačke.
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Otuda je u nedelju iza podneva, na zvaničnoj stranici kluba, osvanulo saopštenje za javnost, u pomirljivom tonu, što se može tumačiti i kao pobeda Marka Livaje nad trenerom Gonsalom Garsijom i direktorom Robertom Grafom.
„Marko je pristao da potpiše disciplinski pravilnik, pa će u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebalo da odradi na Bledu. Zatim će se priključiti ekipi i nastaviti normalan trenažni proces. Fokus celog kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje u četvrtak na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina”, kratko je saopštio Hajduk.
A šta se tačno dešavalo?
Posle utakmice Hrvatska – Gana (2:1), u poslednjem kolu grupne faze Mundijala, fudbaleri Hajduka stacionirani na pripremama na Bledu dobili su dozvolu stručnog štaba da trijumf i plasman Vatrenih u narednu fazu turnira proslave. Osmorica fudbalera se nisu vratila u hotel u dogovoreno vreme i klub je odlučio da ih kazni. Među njima je bio i Livaja. Problem je nastao što su sedmorica pristala na sankciju u vidu istrčavanja krugova i odmah su vraćena na treninge, dok je Marko odbio da na taj način bude kažnjen, pa je svojevoljno napustio trening.
Zatim su ga trener Garsija i direktor Graf poslali nazad za Split. Prethodnih dana nije trenirao. Plan je bio da se u subotu izvini članovima stručnog štaba i ekipi i odradi kazneni trening koji mu je sledovao u Sloveniji. Ma, kakvi, Marko je isterao svoje, samo je lagano trenirao u teretani, zbog čega se čak verovalo da je to definitivan kraj, da bi mogao da usledi rastanak sa sredinom u kojoj je bio strelac 104 puta na 202 utakmice.
U nedelju – novi obrt. Marko Livaja ostaje. Ionako je ugovorom vezan do leta 2027. Ko zna da li će ga dočekati u Dalmaciji, mada je ovim gestom (ili gafom) pokazao da su rukovodioci ranjivi i(li) da je kapiten (makar u ovom trenutku) veći od kluba.